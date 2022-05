Weekend per i baby calciatori in casa Invictasauro col Mundialito e il Memorial Seccarecci

GROSSETO – Altri due eventi dedicati ai baby calciatori al Centro Sportivo della Asd Invictasauro di Grosseto. Sabato 14 maggio, con inizio alle 15, sarà disputata la 12esima Edizione del Torneo Mundialito, riservato ai bambini nati negli anni 2013-2014-2015 e 2016/2017. Il giorno seguente, domenica 15 con inizio alle 10, spazio invece alla terza edizione del Memorial dedicato a Dino Seccarecci, incentrato sulla categoria Pulcini II anno 2011.

La società del presidente Paolo Brogelli e dei responsabili della Scuola Calcio Elitè Maurizio Bruni e Antonio Papa stino lavorando intensamente nel valorizzare il proprio settore giovanile; oltre a queste due ultime manifestazione, si ricordano il Memorial in ricordo di Frida Bottinelli in Brogelli, moglie del presidente Paolo Brogelli e il memorial dedicato a Enzo Verdiani conosciuto meglio come il Pittore.

Inoltre dal 27 Giugno al 1 Luglio, sempre presso il Centro Sportivo, sarà svolto il Camp in collaborazione con la Acf Fiorentina, nel quale saranno impegnati quattro allenatori del settore giovanile della società viola.