Vittoria in rimonta per il Follonica Gavorrano, Rieti ko e quarto posto blindato

BAGNO DI GAVORRANO – Sul rettangolo di gioco del Rieti, successo per 2-1 del Follonica Gavorrano che blinda il quarto posto ad una giornata dal termine del campionato. Vittoria in rimonta per il gruppo di Bonura, che subisce il vantaggio dei rivali al 20′ con tocco di manghi, ma neanche tre minuti dopo Del Rosso ripristina gli equilibri. A inizio ripresa Dierna firma il 2-1 dei maremmani, con il risultato che non cambia più.

RIETI: Giori, Tiraferri (33’ st Orlandi), De Martino (10’ st Scalon), Cerroni, Canestrelli, Falilò, E. Menghi (33’ st Cesani s.v.), Vari (33’ st Manca), Pedone (17’ st Coulibaly), Tortolano, Attili. A disposizione: Luciani, Benhalima, Ghita, Esposito. All. Boccolini.

FOLLONICA GAVORRANO: Vivoli, Gasco, Bruni, Dierna, Fremura, Sylla (10’ st Liurni), Barlettani, Del Rosso, Berardi (30’ st Olivato), Fontana, Giustarini. A disposizione: Barbanera, Martelli, Ramazzotti, Terrosi. All. Bonura.

ARBITRO: Recupero di Lecce; assistenti Piomboni e Cardinali.

RETI: 20′ E. Menghi, 23’ Del Rosso, 3’ st Dierna.

NOTE: al 48’ st espulso E. Menghi dalla panchina del Rieti per proteste. Ammoniti Falilò, Tortolano, Cerroni, Boccolini, Barlettani, Del Rosso. Angoli: 9-5 per il Follonica Gavorrano. Recuperi 1+3.