Ve lo racconto io Castiglione: quando cantavamo Aquarius davanti al Jukebox

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – When the Moon is in the Seventh House, cominciava così e ragazze e ragazzi seduti intorno ad uno dei tavolini tondi con sopra il posacenere colmo di mozziconi intonavamo la canzone del momento. La musica usciva dal jukebox dove qualcuno si attardava a leggere quale fosse la combinazione di lettere e numeri per far suonare la canzone prescelta.

Potevamo essere indifferentemente da Brotto, al Faro o da Iride ma la scena era la stessa.

Ragazze e ragazzi, con gli occhi gonfi di speranza, che si cercavano in quei pomeriggi estivi, assolati e caldissimi.

And Jupiter aligns with Mars, continuava la canzone, e molti di noi immaginavano traduzioni improbabili e tenere del testo.

Poi il refrain, This is the dawning of the age of Aquarius e le voci prima timidamente sommesse, esplodevano in un canto comune, liberatorio ed evocativo.

La nostra gioventù faceva rimbalzare nei corpi quantità inimmaginabili di ormoni che mitigavamo con la partecipazione comune al canto di quel refrain.

Qualcuno azzardava ad un passo dj danza e faceva cenno agli altri di seguirlo nel movimento. Piano piano ci alzavamo quasi tutti e ci ritrovavamo magicamente avvinghiati nel ballo proprio con le persone che desideravamo stringere, senza dire una parola.

Mano nella mano, guancia a guancia mentre il braccio del jukebox pescava il quarantacinque giri per far suonare la canzone successiva forse più adatta al momento di tenerezza in atto.

Ed era la volta dei Camaleonti con “l’ora dell’amore” a fare da cornice a quegli sguardi, quelle piccole carezze scambiate durante il ballo.

Polo e blue jeans per i ragazzi e camicette appena sbottonate e gonne o pantaloni per le ragazze erano le divise, tutte uguali e nello stesso tempo tutte diverse impreziosite dai sorrisi e dagli ammiccamenti, quasi senza parole ma con gesti affettuosi e contagianti.

Poi l’arrivo di qualche altra persona rompeva l’incantesimo e ci ritrovavamo di nuovo seduti intorno a quel tavolo con il posacenere ancora colmo di cicche e con qualcuno che intorno al jukebox provava a trovare la canzone giusta poter ricreare quella magica atmosfera.

Aquarius.