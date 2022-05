Maltempo: acquazzone sulla città Grosseto

GROSSETO – Un temporale si sta abbattendo questo momento sulla città di Grosseto con forti piogge tuoni e fulmini. Qualche giorno fa, durante un acquazzone simile, un fulmine aveva colpito una parte del Cassero senese provocando danni alla struttura simbolo delle Mura.

Si tratta di fenomeni violenti e improvvisi che possono causare anche disagi ai cittadini. Così come successo due giorni fa a Marina di Grosseto dove la strada principale della località costiera si è allagata sino all’ingresso degli ingressi dei fondi commerciali

L’intensità delle piogge in questo mese d maggio risulta tra l’altro, da un punto di vista metereologico eccezionale perché in provincia di Grosseto spesso la media di tutto il mese non arriva alle quantità di pioggia che sono cadute durante questi acquazzoni.