Il nuovo video della violinista grossetana Daniela Rocchi per la Festa della mamma

GROSSETO – Esce oggi, domenica 8 maggio, festa della mamma, il nuovo video dell’artista grossetana Daniela Rocchi, che ha scelto di vivere a Capri, isola splendida dai colori e dai suoni che permettono una grande ispirazione per nuove canzoni.

Si tratta di una cover della canzone di Domenico Modugno “Meraviglioso”, con un arrangiamento originale di Enrico Rinnoci con la partecipazione alla chitarra di Simone Cicaloni.

Daniela con il suo violino crea una melodia elegante, una violinista professionista da sempre innamorata della musica. Diplomata in violino a soli 18 anni, è stata brava a trasformare una passione nella sua attuale professione. Attualmente vanta oltre quindici anni di esperienza nel settore wedding, e dal 2017 si è dedicata alla scoperta del violino elettrico dopo la sua lunga esperienza con lo strumento tradizionale.

“Questo nuovo singolo “Meraviglioso”, racchiude un po’ tutto il senso dell’amore – spiega Daniela Rocchi – scegliendo di farlo uscire in un giorno così importante come la celebrazione delle mamme che danno la vita, l’amore, ho voluto fare un omaggio a tutte le donne ed al loro senso di innamoramento per la vita, giorno dopo giorno, nonostante le molteplici difficoltà che si trovano ad affrontare nella quotidianità”.

“L’amore è il motore di tutto – continua Daniela – mi ritrovo spesso a celebrarlo con le mie note magiche e vedere delle nuove famiglie che prendono forma è davvero una grande emozione sempre. Ed il legame appunto meraviglioso che si crea tra un figlio ed una madre è qualcosa di unico ed eterno nel tempo ed ho deciso di celebrarlo mettendolo in musica, arrangiando un brano molto famoso in tutto il mondo che armonizza alla perfezione questo inno alla vita”.

Daniela Rocchi, è nata a Grosseto ma oggi vive e lavora dalla terra che l’ha accolta e che lei stessa ama: Capri. “Capri è una scelta d’amore e di vita che mi ha permesso di costruire un nuovo progetto professionale e anche personale”.

Nel 2020 è uscito il suo primo CD interamente dedicato alle cover di brani italiani ed internazionali.

Il videoclip è stato realizzato da Capri Digital Video con la regia di Salvatore Vivo ed il montaggio e le riprese di Salvatore e Antonio Vivo.

Hanno collaborato Enrico Rinnoci, fondamentale per l’arrangiamento ed il mastering, Simone Cicaloni che ha “prestato” il suono della sua chitarra, Margherita Ventura per il backstage, Gelsomina Maresca, Clan della Musica di Grosseto, AnnaLisa Atelier di Grosseto e Rocchini Cerimonia per gli abiti, e Ludovica Virgili per il servizio stampa.

Il video è online su YouTube a questo LINK.

Dall’1 giugno, inoltre, sarà possibile ascoltare il brano su tutte le piattaforme online.