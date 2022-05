I baby dell’Hc Castiglione pareggiano i conti coi Pattinatori: ci vorrà una terza sfida

GROSSETO – Ci vorrà la terza partita per stabilire la formazione Under 11 che parteciperà allo spareggio per le finali nazionali contro il Matera, in campo neutro. L’Hc Castiglione, con il nuovo allenatore, Alberto Aloisi, che ha sostituito il dimissionario Marco Mantovani, ha riscattato la sconfitta patita a Grosseto disputando un ottimo incontro. In vantaggio dopo cinque minuto grazie a Filippo Bagnoli, i padroni di casa sono stati raggiunti da Alexander Convertiti Mann a 6’ dalla fine del tempo, ma hanno trovato il 2-1 con Cornacchini, con il quale sono andati al riposo. Nella ripresa il Castiglione è volato sul 5-1 prima della seconda rete del Picchianti, firmata da Alexander Convertiti Mann.

Nel finale, a 55 secondi dalla sirena, un rigore di Edward Convertiti Mann ha riportato il Circolo Pattinatori sul 7-3. Sforzi e Cornacchini, nell’ultimo mezzo minuto hanno allungato sul 9-3, ma a quel punto i bambini di Stefano Paghi erano già con la testa alla bella che si giocherà venerdì 13 alle 19,30 a Casa Mora. Una partita che il Grosseto prepara con dovizia di particolari vista la posta in palio. Alessio Tonini e suoi straordinari compagni sono decisi a regalarsi un finale di stagione da protagonisti e vogliono innanzitutto superare il Castiglione, per poi provare ad entrare tra le regine italiane.

Finale under 11: Cp Picchianti-Hc Castiglione 1-1 (4-3, 3-9). Gara3: venerdì 13 maggio ore 19,30 sulla Pista di Casa Mora a Castiglione della Pescaia.

Hc Castiglione-Picchianti Cp Grosseto 9-3

CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, Cornacchini (5), Sforzi (1), Bagnoli (3). All. Alberto Aloisi.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti, Costanzo; Edward Convertiti Mann (1), Tonini, Alexander Convertiti Mann (2), Pucillo. Boni, Celata, Amerighi, Bordas. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Daniele Moretti.