È partita da Castiglione La Maremmana: la passeggiata con le bici storiche

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – C’è chi si è presentato come un ciclista degli anni 30, e chi in cappello e abito a fiori pronto per una passeggiata in campagna.

È partita questa mattina, da Castiglione della Pescaia, la Maremmana, la passeggiata organizzata dal Gruppo ciclistico Castiglionese, articolata in quattro percorsi: la Passeggiata elegante a marcia controllata di 25 chilometri; il Cicloturistico di 50 chilometri (10 su strade bianche); il percorso Corto che prevede 70 chilometri (16 in settori sterrati) e il Lungo, di 105 chilometri (30 su strade bianche).

“La Maremmana – spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – ha saputo da subito unire l’avanguardia alla tradizione storica del ciclismo, una disciplina sportiva che permette di godere di meravigliosi scorsi paesaggistici, ai quali abbiamo voluto abbinare un appuntamento che sta riscuotendo molto successo durante le Giornate europee dello sport di quest’anno, così sabato mattina per atleti e familiari al seguito ci sarà la possibilità di prendere parte, accompagnati dallo staff del Museo Casa Rossa Ximenes, alla passeggiata alla ricerca delle farfalle all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona. Quello che andrà in scena nella tre giorni riservati alla Maremmana è un vero e proprio successo di squadra, come nei migliori team ciclistici, una manifestazione che è arrivata a livelli elevanti grazie al lavoro svolto, in primis, dai fratelli Danilo e Marco Saletti, accompagnati dal Gruppo Ciclistico Castiglionese, dalla partecipazione di tutta la popolazione e dall’impegno dei volontari che presidiano la sicurezza di tutti i tracciati e garantiscono la fruibilità del nostro territorio” (il video è stato gentilmente concesso di Giuseppe Licciardi).