Decima annata per il Mini Passalacqua, domani in campo Follonica Gavorrano e Nuova Grosseto

GROSSETO – La coppa Mini Passalacqua compie 10 anni. Nata da una idea di Gianluca Piola, riservata alla categoria Giovanissimi (Under 15) la manifestazione festeggia il compleanno con 17 società al nastro di partenza. Si inizia martedì 10 maggio con Follonica Gavorrano B-Nuova Grosseto B, militanti nel girone D; le finali sono programmate per domenica 26 giugno. Si giocano due gare al giorno con orario d’inizio alle 19:30 e 21:15 mentre la partita singola ha inizio alle 20:30. Il terreno di gioco è il sintetico dello stadio Bruno Passalacqua di via Australia a Grosseto. Il torneo è federale.