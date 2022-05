Cortona si vendica dell’andata, sconfitta esterna per il Circolo Bocciofilo

GROSSETO – Quarto weekend di gare per il Campionato di Promozione di Bocce specialità Raffa del Comitato Regionale Toscana. Nel Girone 2 di Seconda Categoria Cortona Bocce riscatta la sconfitta dell’esordio battendo 5-3 il Circolo Grossetano. Cortonesi ok in terna con l’8-1, 8-6 firmato da Barboni-Berta-Fefè (2° set Fanicchi), mentre nei combattuti incontri di individuale il locale Lucarini e l’ospite Radicchi impattano (7-8, 8-6). Lo stesso Lucarini in coppia con Fefè vince entrambi i tiratissimi incontri di coppia contro Maggio-Sabatini (doppio 8-6), ma dall’altra parte Radicchi e Conforti mettono a segno un 8-3, 8-4 per il Grossetano, che però non è sufficiente ai biancorossi per evitare la sconfitta (foto d’archivio di Paolo Orlando).

In Terza Categoria nel girone tutto fiorentino finisce 4-4 il recupero tra Campigiana e Affrico. Ottima la prova della terna di casa Masotti-Scuderi-Ballotti (8-0, 8-4), mentre nell’individuale è il fiorentino Bruni ad avere la meglio per due volte 8-2, 8-4. Masotti e Scuderi vincono 8-7 la prima prova di coppia, ma Calistri e Lorusso reagiscono trovando un 8-4. Sull’altra corsia invece parte meglio l’Affrico con l’8-2 ad opera di Bruni e D’Orsi, però i campigiani Bitossi e Rossi si riscattano con un 8-6 che vale un 4-4 e un punto che muove la classifica.

Nel girone 2 invece Bocce Arezzo allunga in graduatoria dopo il 7-1 inflitto alla Biturgia: gli ospiti partono bene col successo di Cecconi in individuale, che però resterà l’unico. Mattesini infatti vince poi l’altro set individuale, mentre in terna Formelli, Nassini e Tremori fanno la voce grossa: 8-3, 8-0. Formidabile è la coppia Formelli-Nassini: 8-0, 8-4 a Leonori-Dini, mentre sull’altra corsia ruotano molti giocatori ma il punteggio è sempre a favore dei locali che vincono entrambi i set (8-7, 8-4) per il 7-1 finale.

Nel girone 3 Prato Bocce batte 6-2 in casa La California e consolida la vetta. La prova di terna è combattuta: prima vincono 8-5 i lanieri Benedetti-Campestre-Del Principe, poi è 8-7 per i bibbonesi Giorgi-Terreni-Lenzi. In individuale invece Bonaccini è quasi infallibile su Barbieri: 8-4, 8-0. Prato la chiude subito alle prime prove di coppia: 8-0 per Mammoli-Pastorini e 8-4 per Bonaccini-Campestre. Poi un set per uno, ma la sostanza non cambia e i 3 punti vanno a Prato.

Successo anche per il DLF Chiusi, che fa 5-3 a Sansepolcro e comanda il Girone 4. Il chiusino Meoni batte per due volte Cheli nell’individuale (8-6, 8-5), mentre nella prova di terna prima vincono gli ospiti Fabbrini-Macchiaiolo-Marchi 8-1, poi con lo stesso risultato va a segno la Biturgia ad opera di Mancini-Valentini-Barna. La Biturgia si porta sul provvisorio 3-3 vincendo i primi set di coppia (8-2 per Valentini-Barna e 8-3 per Cheli-Mancini), ma il DLF Chiusi risponde negli ultimi due (8-4 per Marchi-Macchiaiolo e 8-1 per Meoni-Seccaroni) e porta a casa il successo.

Seconda Categoria – Girone 1

Nessuna gara in programma

Classifica

Scandiccese 4 (2)

Il 45 3 (2)

San Vincenzo 3 (2)

Sestese 1 (2)

Prossimo turno – Giornata 3 – 14 maggio

Il 45-Sestese

San Vincenzo-Scandiccese

Seconda Categoria – Girone 2

Giornata 3 – 7 maggio

Cortona Bocce-C.B. Grossetano 5-3

Classifica

Cortona Bocce 3 (2)

Bocce Arezzo 3 (1)

C.B. Grossetano 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 4 – 14 maggio

Bocce Arezzo-C.B. Grossetano

Recupero Giornata 2 – 17 maggio

C.B. Grossetano-Bocce Arezzo

Terza Categoria – Girone 1

Posticipo Giornata 3 – 7 maggio

Campigiana-Affrico 4-4

Giornata 4 – 12 maggio serale

Sestese-Affrico

Campigiana-Scandiccese

Classifica

Sestese 9 (3)

Scandiccese 4 (3)

Affrico 2 (3)

Campigiana 1 (3)

Prossimo turno – Giornata 5 – 19 maggio serale

Sestese-Affrico

Campigiana-Scandiccese

Terza Categoria – Girone 2

Giornata 4 – 5 maggio

Bocce Arezzo-Biturgia 1 7-1

Classifica

Bocce Arezzo 6 (3)

C.B. Grossetano 3 (2)

Biturgia 1 3 (3)

Prossimo turno – Giornata 5 – 14 maggio

Biturgia 1-C.B. Grossetano

Terza Categoria – Girone 3

Giornata 4 – 7 maggio

Prato Bocce-La California 6-2

Classifica

Prato Bocce 7 (3)

La California 2 (3)

Croce Bianca 1 (2)

Prossimo turno – Giornata 5 – 14 maggio

Croce Bianca-Prato Bocce

Terza Categoria – Girone 4

Giornata 2 – 7 maggio

Biturgia 2-DLF Chiusi 3-5

Classifica

DLF Chiusi 6 (2)

Cortona Bocce 0 (1)

Biturgia 2 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 3 – 14 maggio

Cortona Bocce-Biturgia 2