Cavallini vince la quinta edizione di Branzino the Challenge. Tutti premiati dell’evento

ORBETELLO – Resta in Italia l’ambito trofeo della quinta edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola Branzino The Challenge. Ad aggiudicarselo dopo un estenuante testa fra i primi quattro in classifica Andrea Cavallini. Sul podio oltre a Cavallini che si è aggiudicato il primo premio con 534 punti, al secondo posto Massimo Leone che ha totalizzato 531 punti e al terzo Andrieux Kevin con 526 punti. Vincitore del Big Seabass della quinta edizione di Branzino The Challenge, con una preda di 62 cm, Morris Maldini che nella classifica generale si è piazzato al 40° posto con 308 punti totali.

Due i tipi di premiazione previsti, una per la performance individuale l’altra per i team. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio con 864 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, i francesi del team 2KZO ovvero Jean-Francois e Lucas De Caso. Il secondo posto se lo è aggiudicato il Team Bolsena Yachting 1 cioè Andrea Cavallini e Marco Pasquini che hanno totalizzato complessivamente 880 punti. Al primo posto, con 932 punti totali, il Team Old Captain Favorite al secolo Gian Marco Verdiani e Matteo Paoletti. Vincitore del gioco La Pesatura speciale Branzino the Challenge, in collaborazione con la pagina Facebook La Pesca in Mare, Alberto Viva che ha indovinato in pieno il pronostico. È iniziata con un moderato vento di maestrale che ha leggermente agitato le acque della laguna.

L’appuntamento con i kayakers che hanno iniziato a prepararsi prima delle 6 era sempre alla piattaforma del circolo canottieri, lato laguna di levante poi, dopo le ispezioni di rito e gli ultimi ragguagli sono scesi tutti in acqua per raggiungere il terreno di gara, attraverso il canale che li ha portati al largo nella laguna di ponente. Alle 8 il fischio d’inizio ha dato il via alla gara che fin da subito ha cominciato a far registrare le prime catture. Condizioni climatiche favorevoli fino alle 13 quando una bomba d’acqua si è abbattuta in laguna, qualcuno ha chiuso la gara in modo repentino altri, i più temerari, hanno perseguito capovolgendo le posizioni in classifica. La gara si è chiusa regolarmente alle 15. «È stata una gara entusiasmante, in due giorni abbiamo registrato 437 esemplari, ma i pescati sono sempre molti di più, anche quest’anno la laguna non ha deluso i tanti appassionati regalandoci dei momenti davvero intensi – ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – Momenti che sono stati trasmessi in diretta streaming e ripresi dalla stampa nazionale ed internazionale, a tal proposito mi sento di ringraziare i media partner della manifestazione e i prestigiosi brand del settore che, con la loro presenza, ci hanno permesso quasi di triplicare il montepremi iniziale e di raggiungere, complessivamente, quarantamila euro».

Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partecipazione di società internazionali in veste di partner e sponsor ufficiali: Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, Aquamap. Media Partner: Scale Magazine, Albatros Magazine, Pescare online, TV9, Lazio Tv, Radio Show Italia103e5, Radio Star Grosseto, Sardinianlife, La Pesca Mosca e Spinning. Grande seguito anche per le trasmissioni in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge. Ospite fisso del salotto in laguna di Fabio Marotta, l’esperto internazionale di pesca sportiva Roberto Ripamonti, attento commentatore delle suggestive immagini provenienti dai campi di gara. A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco Pierluigi Piro Presidente della società Orbetello Pesca Lagunare, Andrea Ciampana il Presidente del consorzio Welcome Maremma, Silvia Magi Assessore alle politiche giovanili e sanità del comune di Orbetello. «Un grazie speciale va a Pierluigi Piro da sempre vicino a “Branzino The Challenge” e alle manifestazioni legate alla pesca sportiva, con lui abbiamo in programma un’accademia della pesca e una speciale manifestazione dedicata ai Team. Grazie ad Andrea Ciampana, allestendo uno stand con le eccellenze enogastronomiche del territorio ci ha dato la possibilità di conoscere meglio le prelibatezze locali – ha proseguito Silvio Smania – Per la buona riuscita della manifestazione un grazie va a Giada Mura, Andrea Ghirardi, Lorenzo Freschi, Matteo Morigi, Leonardo, Francesco ed Andrea Feroci, Roberto Granone, Andrea De Nigris, Cesare Donati, Roberto Centra, Giampaolo Rosi, Marco Aldi, Andrea Casetta e Marco Franci, che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa indimenticabile manifestazione».

L’organizzazione di Insidefishing sarà ancora in laguna ad inizio estate con un’accademia dedicata alla pesca sportiva da kayak rivolta ai giovanissimi, «questi ragazzi si ritroveranno per un fine settimana lungo, nella laguna di Orbetello, con esperti pescatori che impartiranno i primi rudimenti per la pesca in kayak, partendo da vere e proprie lezioni teoriche fino a prove pratiche in acqua focalizzate sia nella parte tecnica che in quella della salvaguardia ambientale, ma soprattutto nell’utilizzo delle attrezzature necessarie per pescare in sicurezza da Kayak» – ha proseguito Silvio Smania. L’autunno invece si aprirà con una spettacolare competizione rivolta ai Team “Bassmaster marine team championship” in programma sabato 17 e domenica 18 settembre «una competizione di pesca a coppia riservata a 50 team, ovvero massino 100 concorrenti che si contenderanno il trofeo di campioni a squadre» – ha concluso Smania. Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2023.