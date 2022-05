Asd Fossombroni, la scelta vincente per sostenere scuola e sport, anche con l’inclusione

GROSSETO – Un binomio che è sempre stato portatore di valori, anche se tra scuola e sport a volte ci sono state diverse incompatibilità che il Fossombroni ha pensato di risolvere. L’istituto statale di istruzione superiore, grazie all’intuizione della dirigente scolastica Francesca Dini e all’impegno sul campo di Amedeo Gabbrielli, nel 2015 ha varato il corso a indirizzo sportivo, ben presto affiancato dall’associazione omonima, l’Asd Fossombroni.

Una scelta coraggiosa che nel corso degli anni è cresciuta passo dopo passo e che è stata in grado di dare una spinta notevole al movimento scolastico nell’ambito sportivo. Inizialmente sotto la presidenza di Zenobio Leonardo Fanciulli, l’associazione dilettantistica si è affiliata con alcuni enti di educazione sportiva del territorio, come le polisportive giovanili Salesiane, e ha sviluppato una serie di attività che hanno agevolato la pratica e la conoscenza delle discipline sportive da parte degli studenti, anche attraverso una serie di progetti che nel corso degli anni hanno fatto accrescere l’interesse per questo indirizzo. Tra questi “sport e inclusione”, presentato a Roma alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e di altri esponenti del mondo della politica e dello sport, come il presidente delle polisportive giovanili Salesiane Ciro Bisogno, Ruggiero Russo, Michele Sciscioli, Diego Nepi Molineris, Roberto Tavani e Alessandro Onorato. Anche il progetto del Fossombroni è stato accolto all’interno di “sport e inclusione”, in una rete che coinvolge 70 centri in tutta Italia, con circa 120 operatori, 20 dei quali appartengono all’associazione grossetana.

A seguire il progetto “sport e inclusione” Stefano Rosini, docente del Fossombroni che già dal prossimo anno conta di presentare i risultati relativi ai ragazzi con difficoltà motorie e che sarà un importante biglietto da visita per il Fossombroni. Il binomio tra scuola e sport quindi, prosegue spedito anche grazie a tutti quegli insegnanti di scienze motorie che nel corso degli anni hanno accompagnato la crescita dell’indirizzo sportivo.