Gli Under 19 dell’Atlante ad un soffio dalla finale playoff, in arrivo il Firenze

GROSSETO – Fine stagione e tempo di esami per gli Under 19 dell’Atlante Grosseto che domani domenica 8 maggio sul sintetico del Palabombonera, con calcio d’inizio alle 10, affronteranno la semifinale playoff contro il Firenze calcio a 5 dopo aver agevolmente superato il Gubbio nel primo turno proprio in settimana per 6 a 1 .

I ragazzi sono stati seguiti quest’anno dal giocatore della prima squadra Federico Baluardi che insieme a Gian Luca Piola hanno costruito il nuovo gruppo la scorsa estate, quando, ad iscrizione fatta, soltanto pochissimi elementi facevano parte della rosa, perché da noi il Futsal non è molto popolare e le scuole calcio esistenti sono soltanto quelle delle tradizionali società di calcio a 11. Ma lo spirito e la determinazione dei due noti sportivi grossetani hanno fatto uscire dal cilindro alcuni elementi sui quali si poteva lavorare e modellare, facendo appassionare i ragazzi a questo sport, così simile al calcio a 11 ma anche così diverso per gli spunti tattici e per il tipo di impegno atletico. Con questi presupposti è iniziato il campionato under 19 Nazionale dell’Atlante Grosseto ad Ottobre, inserito nel girone Tosco/Umbro. I ragazzi, capitanati dal veterano Gabriele Cipollini, un 2002 che quest’anno, dopo diverse stagioni di gavetta nel settore giovanile, ha fatto anche molte presenze in prima squadra, nel pieno anonimato hanno cominciato con qualche ovvia difficoltà la stagione agonistica, che di domenica in domenica li vedeva sempre più consapevoli di essere un gruppo interessante e nonostante qualche sconfitta sono riusciti a raggiungere nella regular season il secondo posto, proprio nell’ultima giornata, battendo in casa la Sangiovannese.

Questa posizione ottenuta ha permesso ai ragazzi del presidente Tonelli di giocarsi in casa i 2 turni di playoff il primo dei quali già superato lunedì 2 maggio come già detto, mentre il prossimo di Domenica mattina contro i gigliati sarà lo spareggio per arrivare alla finale con Pontedera, leader della prima fase, che avverrà domenica 15 maggio. I biancorossi sono molto fiduciosi con fra i pali tre bravissimi portieri che si sono sempre alternati come Federico Tamberi, Pietro Brunelli e Stefano Gonnelli, con 2 centrali di lusso come il capitano Cipollini e l’ottimo follonichese Giacomo Agnelli, con i 3 pivot Tommaso Cardone un interessante 2005, Kacper Piattkowski (11 goal) ed il piombinese Tommaso Lessi 2004 vicecapocannoniere del campionato con 31 goal all’attivo ma con media goal a partita più alta per aver saltato diverse gare per infortuni vari, con l’universale Bilal Azariouh Afkir, spagnolo 2003 giunto in Italia proprio per dare rinforzo al gruppo, con i laterali Enrico del Canto, Matteo Bindi, Mattia Corsini, Francesco Giuntoli, tutti ragazzi cresciuti molto nella stagione. Doveroso nominarli tutti perché, insieme alle ragazze dell’Atlante che hanno compiuto un autentico capolavoro arrivando alla finale playoff, anche gli Under 19 hanno domenica la prospettiva della finale del girone, porta d’ingresso per approdare poi agli ottavi di finale Nazionali dove si potrebbero contendere lo scudetto con i qualificati provenienti da tutti i gironi del nord e centro sud.