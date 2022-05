Rumors di mercato sul Bsc Grosseto, Piccioli smentisce: «I nostri gioielli non sono in vendita»

GROSSETO – “La notizia data dell’interessamento da parte del Bbc Grosseto a un nostro giocatore – precisa Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc Grosseto 1952 – necessita di una precisazione. Innanzitutto perché il Bbc non è l’unica società che ci ha chiesto informazioni su Sireus e su altri giocatori, ma soprattutto perché il Bsc Grosseto non vuole privarsi dei suoi gioielli”. Questo il commento del vicepresidente Piccioli sulle richieste arrivate alla società per il lanciatore sardo.

“Siamo consapevoli di avere uno dei migliori lanciatori italiani del campionato – continua Piccioli – così come sappiamo di aver creato un gruppo molto giovane che ha tutte le carte in regola per fare molto bene, stupire sin da adesso e crescere nei prossimi anni. L’esordio in campionato e le vittorie contro il Bbc e il Nettuno, per non parlare della doppietta contro l’Athletics Bologna, sono tutti segnali importanti che dobbiamo giudicare con prudenza, certo, ma che al tempo stesso testimoniano una programmazione molto attenta e soprattutto un progetto cominciato dieci anni fa dal nulla, in grado di vincere in pochi anni uno scudetto under 18 e un campionato di serie B. Su questo gruppo, formato da giovani ventenni e da qualche giocatore esperto, vogliamo continuare a costruire il nostro progetto e renderlo sempre più solido”.