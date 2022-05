Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (7 maggio)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 7 maggio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Nona puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 7 maggio.

Apriamo con la cronaca: tra le notizie più importanti della settimana c'è quella sulle sorti di Francesco Di Giovanni, militare della Guardia di Finanza di Napoli di cui si erano prese le tracce lo scorso 28 aprile. Per giorni le forze dell’ordine sono state impegnate nelle ricerche, anche con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco; l'auto dell'uomo era stata trovata alla stazione di Montepescali, nel comune di Grosseto, da dove, secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il militare si sarebbe allontanato a piedi. Martedì, 2 maggio, invece la buona notizia: Il finanziere è stato ritrovato e sta bene.

È morta a soli 47 anni Silvia Biondi, figlia dell’ex sindaco di Sorano, Angelo Biondi e operatrice umanitaria in alcuni paesi colpiti dalla guerra. Silvia aveva operato a Sarajevo ma anche in Ruanda, Burundi e in tanti altri scenari di guerra.

Il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, l’ha ricordata con un lungo post su Facebook in cui ha ricordato come Silvia si era occupata anche della distribuzione di cibo in luoghi impervi, di progetti di sviluppo sostenibile e di programmi per la lotta alla povertà educativa.

La sua, in sostanza, è stata una vita al servizio dei più poveri, sempre in giro per il mondo fino a quando la malattia non l’ha fermata. Silvia lascia un marito e un figlio oltre ai genitori.

Centinaia di lavoratori sottopagati e sfruttati in tre aziende agricole dislocate tra le province di Livorno e Grosseto. È questo il risultato dell’operazione investigativo che è stata condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Piombino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno. L’operazione ha fatto luce sulle modalità illegali con cui i titolari delle tre aziende reclutavano e organizzavano la manodopera di centinaia di lavoratori, sia italiani che stranieri, impiegandoli, come risulta dalle preliminari indagini, “in nero” e in condizioni di sfruttamento. M

Coronavirus. Addio alle mascherine e al green pass. Almeno in parte. Dal primo maggio la mascherina rimane obbligatoria a scuola, al cinema e teatro, sui mezzi di trasporto pubblico e nelle strutture sanitarie. L’uso della mascherina rimane inoltre obbligatorio fino a giugno sui luoghi di lavoro del settore privato mentre è soltanto “raccomandato” nel settore pubblico. Invece non è più necessario indossarla nei negozi, supermercati, bar, ristoranti e allo stadio.

Ora ci spostiamo a Ribolla dove mercoledì è stata commemorata la strage mineraria del 1954 in cui morirono 43 minatori. Una ferita che a 68 anni di distanza è ancora viva nella memoria collettiva e che come ogni anno vive grazie alla commemorazione e all’impegno delle istituzioni, ad iniziare dal comune di Roccastrada, ma anche dalla Regione Toscana e dagli uomini e della donne del sindacato. Sentiamo le parole del sindaco Francesco Limatola.

Chiudiamo con una buona notizia: Grazie a “Sei maremmano se dici”, il libro di Giacomo D’Onofrio che racconta la Maremma dei modi di dire, edito da IlGiunco.net, quotidiano online ed editore dei due volumi, sono stati devoluti complessivamente 5.920 euro alla Caritas diocesana di Grosseto per il progetto della nuova sede che sorgerà in via Pisa.Dopo le donazioni del 2021, giovedì mattina è stato consegnato nelle mani di Don Enzo Capitani, direttore della Caritas, “l’assegnone” simbolico da 2.022 euro.

Questo erano le news da non perdere di questa settimana. L'appuntamento è tra sette giorni. Buon weekend da IlGiunco.net