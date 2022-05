È morto Eugenio Allegri: Follonica piange il “suo” direttore

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 7 maggio 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Si è spento ieri sera, all’età di 66 anni, l’attore e regista Eugenio Allegri a seguito di un malore improvviso.

Allegri è stato il primo, e finora unico, direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda.

«Con Eugenio Allegri scompare uno degli artisti che più hanno contribuito alla crescita culturale della nostra città negli ultimi anni - dice l’amministrazione comunale -: un uomo gentile e pacato, che ha sempre messo a disposizione con generosità il suo grande talento e la sua professionalità. La sua carriera è stata lunga e piena di successi e Follonica – che lui definiva sorprendente, prodigiosa e magnetica – negli ultimi anni, lo ha sempre accolto con calore ed entusiasmo. Grazie a Eugenio per aver contribuito alla crescita e all'affermazione del Teatro Fonderia Leopolda. Siamo vicini alla sua famiglia con tutto l’affetto possibile».

Nato a Collegno e diplomato nel 1979 alla Scuola Galante Garrone di Bologna, Eugenio Allegri è stato attore e regista di riconosciuto talento, lavorando, fra gli altri, con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Vacis, Vittorio Franceschi e Leo Muscato.

Il suo volto e la sua voce sono indissolubilmente legati a Novecento di Alessandro Baricco, che ha portato in scena per oltre vent’anni sui palcoscenici italiani ed europei.

Nel 2009 aveva riaperto il Teatro Carignano appena restaurato come protagonista dello Zio Vanja di Anton Čechov, diretto da Gabriele Vacis, che nel 2012 lo scelse anche per Rusteghi di Goldoni. Nel 2016 aveva accettato la sfida di Dario Fo di dirigere il giovane Matthias Martelli in una nuova e apprezzata versione di Mistero Buffo, prodotta dal Teatro Stabile di Torino, e nel 2017 era tra gli interpreti principali dell’adattamento teatrale de Il nome della rosa di Umberto Eco, diretto da Leo Muscato.

Influenzato da Lecoq, nel corso della sua carriera è stato riconosciuto come erede, cultore e maestro della Commedia dell’Arte, che ha saputo tramandare sapientemente alle nuove generazioni, attraverso laboratori, seminari ed una presenza costante nel corpo docente della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino.