Cuore e grinta contro la Ternana, l’Atlante vince e si riavvicina ai playoff

GROSSETO – Pesantissima vittoria in ottica playoff per l’Atlante Grosseto, che si impone per 4-2 sul Futsal Ternana in una partita appassionante e combattuta. Ad una gara dalla fine del campionato, biancorossi ben intenzionati a vincere e accolti da un nutrito stuolo di tifosi, che hanno occupato gradinata e curva per un tifo incessante e colorito. Subito al 3′ chance per l’Atlante, parata, ma neanche un minuto dopo arriva l’1-0 di Gianneschi, su azione dalla sinistra Al 5’ pareggio della Ternana: contropiede in velocità e 1-1 di , ma neanche un minuto e arriva la staffilata di Nil per il 2-1.Rossoverdi insidiosi al 10’ con assist per Giardini che non ci arriva di poco. Tutto perfetto per i grossetani invece all’11 con una palla recuperata a centrocampo e un assist d’oro per Morad, che insacca il 3-1, ma neanche il tempo di festeggiare che gli umbri accorciano le distanze con rasoterra di Sachet, che sorprende Joao. Occasione per capitan Gianneschi, anticipato.

Spazio al 2004 Lessi, subito roccioso in difesa. Al 15’ ancora Morad al tiro, ma Fagotti para. Vivace anche l’inizio ripresa, con diagonale di Castillo fuori di poco. Al 4’ punizione per gli umbri ma Passugnatt manda a lato. Subito dopo, Mateo si mangia un gol con Fagotti che si oppone. Dalla distanza ci prova senza buon esito il capitano ospite Capotosti, 48 primavere e tanta grinta. Proprio il veterano del Futsal incassa al 10’ una botta che lo costringe alla panchina, dopo un impatto con Gianneschi con tanto di cartellino giallo. Un minuto dopo fuga di Nil che faccia a faccia con Fagotti non può evitare la colluttazione, per fortuna senza postumi. Fuori di poco un tiro di Gianneschi, al 14’. La Ternana non molla di un centimetro e continua ad attaccare; murato al 17’ il tentativo di Almadori con Baluardi a supportare Joao. Gli ospiti pressano anche col portiere di movimento, ma il Grosseto difende bene. A dieci secondi dalla fine l’acuto di Gianneschi per il definitivo 4-2, dopo un paio di miracoli di Joao.

ATLANTE GROSSETO: Joao, Cipollini, Agnelli, Baluardi, Nil, Gianneschi, Cardone, Mateo, Morad, Brunelli, Lessi, Tamberi. Dir. acc. Izzo.

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Capotosti, Sachet, Almadori, Corpetti, Paolucci, Tirana, Pagnussatt, Castillo, Giarini, Mingioni, Polito. All. Pellegrini.