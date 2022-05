Convegno: Guardia di Finanza e Asl insieme per promuovere la donazione del sangue

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 7 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Si svolgerà martedì 10 maggio alle 9.30 nella sede della Guardia di Finanza a Grosseto in Piazza del Popolo 2, l'incontro “Giornata di promozione della donazione del sangue” promosso dal Centro Trasfusionale Grosseto e dal Comando Provinciale del Corpo.

Il programma prevede gli interventi del Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle di Grosseto, Colonello Cesare Antuofermo; della dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice del Centro Trasfusionale, della dottoressa Eva Verapalumbo e del dottor Michele Dentamaro, responsabile dell'ospedale Misericordia di Grosseto.

Inoltre un donatore racconterà la sua esperienza. Invitati i rappresentanti delle associazioni donatrici di sangue Avis, Fratres e Croce Rossa.

In relazione all’iniziativa interistituzionale, il Colonello Antuofermo evidenzia che «Per la Guardia di Finanza è un piacere ed un onòre ospitare questo importantissimo evento per aiutare i più bisognosi. Le Fiamme Gialle vogliono così ancor di più rinsaldare la sinergia istituzionale con l’Asl ed il rapporto con il territorio, aprendo ancora una volta la propria prestigiosa sede a pregevoli ed esemplari iniziative culturali e sociali come quella in argomento».