Controlli sulle strade: ritirata una patente per guida in stato di ebrezza

GROSSETO – Notte di controlli, quella appena passata, che ha visto la Polizia Municipale di Grosseto impegnata su più fronti.

Alle oramai consuete attività di controllo del centro storico cittadino, che hanno visto l’impiego di personale della Piemme nelle verifiche congiunte al personale della Polizia di Stato, si è aggiunto un servizio mirato alla sicurezza stradale con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza alcolica: sono stati controllati alcune decine di conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro, il quale in due occasioni ha dato esito positivo.

Due quindi le violazioni accertate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro di una patente di guida oltre ad altre violazioni sempre in materia di circolazione stradale.

“L’attività sulla sicurezza dei vigili grossetani abbraccia sempre più i vari ambiti di competenza della polizia municipale – spiega il comandante Alessio Pasquini -. Si effettuano infatti controlli in materia di sicurezza urbana ma anche mirati alla sicurezza stradale, che rimane pur sempre l’ambito di principale competenza per la Piemme.”