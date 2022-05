“Borghi & Bici”: al via la promozione degli itinerari cicloturistici

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 7 maggio 2022" su Spreaker.



PITIGLIANO - L’ambito turistico Maremma Toscana Sud, avvalendosi della collaborazione della Fiab di Grosseto, promuove il cicloturismo sul nuovo format Borghi&Bici di Stefano Farinelli, partendo dai comuni di Sorano e Pitigliano dove è stato girato nei giorni scorsi il primo videoreportage. Il progetto proseguirà poi con i comuni di Manciano e Capalbio, fino a coprire tutto il territorio dell’ambito, che ha Grosseto come comune capofila.

Il ciclista e blogger Stefano Farinelli con il suo staff si è recato a Pitigliano e Sorano per realizzare le riprese, gran parte delle quali sono state fatte on the road, direttamente in sella alla bici, con una action camera. Ci sono anche riprese panoramiche con il drone e varie interviste a cura di Gianluca, il cameraman dello staff, per svelare ai cicloturisti non solo la bellezza degli itinerari immersi nella natura, ma anche tutto ciò che ha da offrire il territorio, in termini di storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia.

“Borghi&Bici è un format registrato che racconta il viaggio dal punto di vista del cicloturista – spiega Stefano Farinelli – tenendo conto di cosa può interessare a chi si sposta in bici sia nel percorso urban che outdoor, ciò che può vedere o trovare anche in termini di servizi dedicati, come i parcheggi per bici, e poi dove dormire, i percorsi disponibili e tutto ciò che rende speciale ed unico il luogo. Essendo un geologo appassionato di cicloturismo nei miei reportage l’aspetto ambientale è sempre presente e devo dire che mi sono proprio divertito nel fare le riprese a Pitigliano e a Sorano, dove ho potuto ammirare la bellezza del tufo e delle vie cave. Spesso mi seguono in questa avventura mia moglie Lorna e la Guida Giovanni Ramaccioni di Hike and Bike Italy, mentre il supporter del format è il marchio Io vivo in Toscana. I videoreportage che realizziamo vengono pubblicati e condivisi in tutti i nostri canali social, seguiti dagli appassionati di cicloturismo”.