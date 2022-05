Torna la rassegna dei corti Hexagon Film Festival. Quest’anno anche un contest musicale. Come partecipare

GROSSETO – Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Hexagon Film Festival, la rassegna di cortometraggi narrativi con sede a Grosseto, ideata dal direttore artistico Lorenzo Santoni.

Ormai consolidata come manifestazione culturale di rilievo e accolta con entusiasmo dal pubblico di Grosseto nel corso delle tre precedenti edizioni, Hexagon Film Festival porta in città il meglio della produzione di short film italiani ed internazionali ed è organizzata da Kalonism APS, con il sostegno di Fondazione L’Altra Città e grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Anche quest’anno è possibile partecipare al Festival gareggiando in cinque differenti sezioni.

Torneranno i tanto amati “Corti in vetrina”, da quest’anno in una nuova veste digitale, con tante sorprese tutte da scoprire, per una fruizione 2.0, in continua evoluzione.

Possono partecipare alla sezione Corti in vetrina cortometraggi e videoclip a tecnica e tema libero, di massimo 10 minuti. I vincitori della sezione saranno due. Uno scelto dal pubblico grossetano, tramite voto sulla webapp di Hexagon Film Festival e l’altro selezionato dalla giuria.

Torna anche la tre giorni di proiezioni dal vivo con la competizione tra gli short film delle restanti quattro sezioni in gara; ci sarà Tiferet, aperta a cortometraggi in live action a tema libero; Bereshit, aperta a cortometraggi d’animazione a tema libero; Il lato positivo aperta a cortometraggi d’animazione e live action a tema disabilità e infine Rasenna con la sua selezione di cortometraggi d’animazione e live action girati in Toscana o da autori nati in Toscana.

Tra tutti i cortometraggi pervenuti, una commissione nominata dal direttore artistico del festival, Lorenzo Santoni selezionerà le opere finaliste da sottoporre ad una giuria qualificata, formata da professionisti del settore, che decreterà i vincitori di Hexagon Film Festival 2022 con un giudizio insindacabile e inappellabile.

I vincitori di ogni sezione saranno premiati con un manufatto celebrativo ed un premio in denaro da definire, mentre ad aggiudicarsi, oltre che un manufatto celebrativo, anche un premio in denaro di 1.000 € sarà il vincitore assoluto, eleggibile tra tutti i cortometraggi selezionati.

Il concorso è aperto a cortometraggi italiani e stranieri, sia editi che inediti all’interno del circuito festivaliero (non sono ammessi opere pubblicate on-line), prodotti senza fini commerciali non prima dell’1 gennaio 2019. Ogni autore (che abbia compiuto il diciottesimo anno di età non oltre l’1 gennaio 2022) potrà inviare un massimo di 2 opere tra tutte le sezioni. I cortometraggi in lingua straniera devono essere obbligatoriamente sottotitolati in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso.

La quota d’iscrizione per ciascuna delle opere al concorso è di 12 euro come contributo per le spese organizzative. Le opere dovranno essere caricate ed iscritte alla pagina del festival sulla piattaforma FilmFreeway, al link https://filmfreeway.com/HexagonFilmFestival entro la data di scadenza venerdì 1 luglio.

Lo scorso anno sono state più di 350 le submission, provenienti da 16 nazioni e tutti e 5 i continenti. Tra i partecipanti anche due nominati agli Oscar e un vincitore del Grand Prix del Festival di Clermont-Ferrand

Novità di quest’anno, l’Hexagon Film Festival Soundtrack Contest, allo scopo di promuovere la cultura della musica nel cinema e di dare visibilità ai compositori emergenti.

Per partecipare occorre produrre un brano di accompagnamento al video proposto dall’organizzazione e visibile a questo link https://vimeo.com/686661978

Video e musica insieme diventeranno la sigla di apertura della quarta edizione di Hexagon Film Festival, proposta durante le serate di proiezioni dal vivo e durante la cerimonia di premiazioni finali che si terranno a settembre.

Per iscriversi gratuitamente e avere la possibilità di vincere un trofeo e un premio in denaro da definire basta caricare la colonna sonora in formato .mp3 .wav o già in formato video sincronizzato sulla piattaforma FilmFreeway, al link https://www.hexagonfilmfestival.com/soundtrack-contest

Non ci resta che aspettare settembre per scoprire quanti e quali short film porterà quest’anno Hexagon Film Festival a Grosseto, unico filo conduttore la qualità delle pellicole.

Per info: www.hexagonfilmfestival.com

www.hexagonfilmfestival.com/soundtrack-contest/