Studenti maremmani i campioni regionali di badminton

GROSSETO – Gli studenti del Polo Manetti Porciatti conquistano ad Arezzo il titolo regionale del Badminton nella categoria allievi. Dopo aver vinto il proprio girone, in finale, hanno battuto i colleghi della squadra del “Pesenti” di Pisa, non concedendo neppure un punto (2 a 0 i due singoli come pure il doppio) ottenendo un rotondo tre a zero.

Il badminton è uno tra i più veloci sport di racchetta e pertanto si rendono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi.

L’effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi.

“Ringrazio i nostri studenti per il bel risultato raggiunto – commenta il dirigente scolastico Claudio Simoni – e i loro insegnanti tra cui il professor Mario Busonero che da anni si impegna con risultati più che soddisfacenti in questa ed altre discipline studentesche.”

“La squadra – spiega il professor Mario Busonero, che può vantare trascorsi a livello nazionale in questo sport – ha offerto una prestazione di altissimo livello, come testimonia il risultato finale raggiunto. Adesso per i nostri ragazzi si sono schiuse le porte dei campionati italiani, dal 23 al 26 maggio a Folgaria in provincia di Trento, ai quali, sono convinto, avremo molto da dire.”

La squadra degli allievi del Polo Tecnologico Manetti Porciatti è composta da Niccolò Bragagni, David Corridori, Daniel Dell’Omodarme, Filippo Peter Pieri, Samuele Ducci e Mirko Mazzoni.