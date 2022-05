Strade provinciali, Italia Viva: «Quando risorse ad hoc dalla Regione?»

GROSSETO – Italia Viva Grosseto chiede che la Regione Toscana eroghi delle risorse ad hoc per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali del nostro territorio.

«Infatti – affermano i coordinatori di Italia Viva, Rinaldo Carlicchi e Donatella Dominici -, se per i 62 Km di strade regionali presenti nel territorio della Provincia di Grosseto la Regione ha previsto, come risorse annuali per garantirne la manutenzione e la messa in sicurezza per l’anno 2022, un finanziamento di 652.000 euro e se già sono stati individuati i quattro piccoli comuni destinatari del finanziamento per quelle comunali nei centri con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti, è evidente che anche la viabilità provinciale necessiti di interventi mirati e urgenti e che la Regione Toscana, dando seguito al decennale PNSS (Piano Nazionale di Sicurezza Stradale) e come peraltro era stato previsto dal Bando regionale per la Sicurezza Stradale del 2020 attivato con la delibera della Giunta Regionale n. 163, non possa ignorare le criticità della rete stradale provinciale e contribuire alla loro risoluzione».