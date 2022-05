Pioggia in Maremma: allagata la strada principale di Marina

MARINA DI GROSSETO – Acquazzone su Marina di Grosseto questo pomeriggio. In pochi minuti sono caduti molti millimetri di acqua tanto da provocare l’allagamento della zone centrale della località balneare.

In particolare si è allagata la via principale di Marina, via XXIV maggio, dove i tombini non riuscivano più a ricevere.

L’acqua è arrivata al livello dei negozi superando anche il marciapiede al limite della strada. Preoccupazione per i commercianti che in pochi minuti si sono visti arrivare l’acqua vicino ai loro negozi.