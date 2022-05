GROSSETO – Pomeriggio di pioggia intensa in Maremma, con i pluviometri del Centro funzionale regionale letteralmente sommersi tra le 16 e le 18. Una pioggia inattesa, significativa per quanto concerne i cumulati, ma soprattutto non prevista.

Circa 20 millimetri sono caduti in poco più di un’ora in città e nell’hinterland di Grosseto.

Quantità che hanno messo sotto pressione il reticolo idraulico dell’abitato. Allagamenti su alcune strade, per fortuna senza conseguenze. Casotto Pescatori, Ponte Tura e Alberese le zone più colpite. In serata la perturbazione lascerà la Maremma. Domani e domenica saranno giornate all’insegna della variabilità.

Qui trovate le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, per le prossime ore e per i prossimi giorni: LINK

newsletter – Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI.