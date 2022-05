Due mesi di eventi: la Pro loco presenta il cartellone tra tradizione e discontinuità

GROSSETO – La Pro loco Grosseto ha presentato il cartellone degli eventi di primavera. Il motto del cartellone di eventi è “continuità nella discontinuità”: una proposta, cioè, che «prendendo spunto dalle positive esperienze della gestione Umberto Carini sappia proporre innovazioni seguendo quattro chiavi di lettura: il potenziamento della già ricca proposta culturale in un senso di apertura a tutte le arti (dal teatro alla musica, dalla pittura alla poesia), l’implementazione di una seria e variegata offerta turistica attenta al territorio, lo sviluppo di una risposta culturale serale e nel weekend e, infine, il forte e costante collegamento in forma di rete con le altre associazioni. L’intento ultimo sarà proprio quello di offrire una nuova visione della città alla cittadinanza, più ricca e segmentata per generi e per target».

«Il mio grazie al presidente Andrea Bramerini e tutta la Pro Loco di Grosseto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna nel suo messaggio di saluto all’associazione – perché con questo cartellone di eventi si mette a disposizione della città una serie di appuntamenti di alto livello, per tutti i gusti e tutte le passioni. Una stagione ricca che i grossetani, come al solito, sapranno valorizzare al massimo».

«Incontri, laboratori, conferenze, esibizioni: la scelta non manca e per questo – affermano gli assessori Luca Agresti e Riccardo Megale – è importante ringraziare gli amici della Pro Loco, che con il presidente Bramerini e tutto il consiglio hanno saputo farsi interpreti della voglia del nostro territorio di dimenticare un passato di restrizioni forzate e di tuffarsi con entusiasmo verso la bella stagione».

Programma:

Venerdì 6 maggio, ore 15,30

Convegno, in collaborazione tra Pro loco di Grosseto e Camera minorile di Grosseto, dal titolo “L’approccio multidisciplinare tra neuroscienze e diritto”. Parteciperanno: Avv. Gabriella Capone – moderatrice (Presidente Camera Minorile di Grosseto ), Dott.ssa Ilaria Minio Paluello – Esperta in Neuroscienze – PHd Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR – Laboratorio di Neuroscienze Sociali e Cognitive – Università della Sapienza. Dott.ssa Serena Cavallini – Psicologa Alice Sodi e Roberto Mastropasqua – NEUROPECULIAR- Movimento per la biodiversità neurologica.

Sabato 7 maggio, ore 18

Presentazione del libro di poesie “Gesti lievi. L’amore se te ne accorgi” del prof. David La Mantia, poeta e agitatore culturale, docente del liceo scientifico Marconi.

Giovedì 12 maggio, ore 17,30

Verso dove. Corso laboratorio in tre parti sul linguaggio e sulle figure della poesia. Prima parte: Per un percorso al femminile. Da Antonia Pozzi a Patrizia Valduga.

Venerdì 13 maggio, ore 17,30

La Dante Alighieri di Grosseto, con il patrocinio della Pro loco di Grosseto, presenta una conferenza del prof. Marco Monaci, astrofisico, dal titolo “La scienza nel 1300”, a cura di Giacomo Moscato, docente dell’ISIS Fossombroni.

Mercoledì 18 maggio, ore 18

La scuola, la letteratura, la poesia, le risorse. A cura di Simone Giusti, ricercatore senior di letteratura italiana, insegnante di didattica della letteratura nel corso di laurea magistrale dell’università degli studi di Siena, autore di antologie scolastiche e poeta.

Giovedì 19 maggio, ore 17,30

Verso dove. Corso laboratorio in tre parti sul linguaggio e sulle figure della poesia.. Seconda parte: Gli irregolari, gli innovatori, i visionari. Da Gozzano al Gruppo ‘63

Sabato 21 maggio, ore 17,30

Conferenza su” Niki de Saint Phalle a Capalbio”, a cura dell’architetto Roberto Aureli, ordinario di storia dell’arte e disegno, consulente dell’artista franco americana per oltre un decennio per il Giardino dei Tarocchi. L’incontro toccherà in particolare la genesi dell’opera ed i suoi innumerevoli significati simbolici ed allegorici. Interverrà il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini.

Mercoledì 25 maggio, ore 18

“Un viaggio verso il cuore” , incontro con l’autore Vanni Santoni

Giovedì 26 maggio, ore 17,30

Verso dove. Corso laboratorio in tre parti sul linguaggio e sulle figure della poesia. Terza parte: Prospettive della poesia contemporanea. Da Arminio ai neoermetici.

Venerdì 27 maggio, ore 16

“Le corde dell’anima”. Incontro con le opere del maestro cordaio Daniele Silvestrini, connubio fra cartapesta e corda. Sarà presente l’autore.

Domenica 29 maggio, ore 18

150mo anniversario della ferrovia Siena- Grosseto Tradizioni ferroviarie e popolari. Aneddoti di Andrea Luschi, macchinista: il treno in musica.

Lunedì 30 maggio, ore 16,30

La Dante Alighieri di Grosseto, con il patrocinio della Proloco di Grosseto, presenta una conferenza dal titolo “Dante fra Amiata e Grosseto”, a cura del prof. Marco Tulli e dello scrittore Sergio Landi

Giovedì 2 giugno, ore 18,30

La Proloco di Grosseto, in collaborazione con l’associazione Recondite Armonie, presenta una rassegna musicale dal titolo “Giovani musicisti dal mondo”, a cura del maestro Diego Benocci, pianista di fama internazionale.

Venerdì 3 giugno, ore 17,30

La Proloco di Grosseto presenta il Vernissage della Mostra “Disegni inediti, dipinti, percorsi artistici di Bruno Dominici, pittore”. Tale evento straordinario si propone come preview della realizzazione della mostra dedicata all’artista, prevista in Autunno.

Lunedì 6 giugno, ore 17,30

La Dante Alighieri di Grosseto, con il patrocinio della Proloco di Grosseto, presenta una conferenza dal titolo “Il pensiero riformatore di Dante”, a cura della prof.ssa Angela Baio

Giovedì 9 giugno, ore 16,30

La Dante Alighieri di Grosseto, con il patrocinio della Proloco di Grosseto, presenta una conferenza dal titolo “La scrittura trecentesca: tipologie, copisti, committenti”, a cura di Marco Moretti e Ettore de Tora (associazione calligrafica il Talamo)

Venerdì 10 giugno, ore 18,30

Incontro con Guido Guerrera, giornalista, scrittore, collaboratore storico di “Qn”, che comprende i quotidiani La Nazione, Il Giorno ed il resto del Carlino, nelle pagine dedicate alla cultura, agli spettacoli ed alla cultura. Presentazione del suo ultimo testo su Franco Battiato, sodale e stretto amico dell’autore “Franco Battiato. L’uomo dell’isola dei giardini”, Minerva edizioni. Interverranno il prof. David La Mantia e la regista performer Cristina Bevilacqua.

Domenica 12 giugno, ore 18,30

Esibizione del coro INCANTUS, accompagnato al piano dal maestro Diego Benocci e dalla Maestra Sandra Biagioni.

Mercoledì 15 giugno, ore 18,30

“Il filo, le donne tessitrici di pace”. Incontro con le opere di Luisa Bovani, che illustrerà, attraverso storie del mito e delle tradizioni popolari, il ruolo sempre centrale della donna nei processi di pace.

Venerdì 17 giugno, ore 17,30

L’associazione Altri cieli, con il presidente Armando Orfeo, in collaborazione con la Proloco di Grosseto, con la Primavera Maremmana di Germano Paolini presenta l’evento Solidarte, che comprenderà uno spettacolo teatrale, curato dall’associazione Tutti a teatro, con la presidente prof,ssa Bernardina Tarlati, a cui farà seguito un’asta di 30 opere di artisti del territorio, battuta dal giornalista Stefano Bini, il cui ricavato sarà integralmente devoluto in beneficienza.

Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 16

L’associazione Portavoce, in collaborazione con la Proloco di Grosseto, festeggerà la seconda edizione di Poesie in strada, una vera e propria festa della poesia, in cui tutte le vetrine, le serrande della città verranno riempite dai versi di oltre 70 artisti contemporanei. Alle 19 l’evento si concluderà con un breve incontro con giornalisti e autori, nella sede di una Proloco, anch’essa agghindata da versi su fogli e poster.

Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 giugno, ore 18-20 e 21,30-23,30

Viene proposto l’evento “Le arti. Pittura, musica, scrittura”, a cura del pittore Andrea Ferrari, artista ormai affermato a livello internazionale, le cui opere figurano anche nella collezione Sgarbi, presenta la giornalista Lina Senserini. Per i tre giorni previsti, verranno esposti dipinti del maestro. La prima sera, inoltre, l’artista incontrerà il pubblico e dialogherà con esperti di storia dell’arte ed appassionati. Il secondo giorno alle 21.30 il Centro della Voce di Carla Baldini proporrà Quadri in musica, dieci quadri di Andrea Ferrari illustrati da dieci canzoni. Il terzo ed ultimo giorno sempre alle 21.30 verrà presentato il volume Amori sui generis, a cura di Dianora Tinti, una raccolta di 23 racconti che toccano il tema dell’amore in ogni aspetto. La splendida copertina è proprio un dipinto di Andrea Ferrari.

Mercoledì 29 giugno, ore 18,30

Conversazione con padre Guidalberto Bormolini, “Il sogno di una nuova umanità”. Coordina l’incontro il Dr. Bruno Marzocchi, noto Oncologo della Provincia di Grosseto. Nell’occasione verrà presentato il libro “Questo tempo ci parla”.

