Dal Pnrr 8,5 milioni di euro per la scuola di via Montebianco

GROSSETO – È stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviso, con fondi Pnrr, per la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, con cui sono stati finanziati 216 interventi, tra cui quello relativo al complesso scolastico di via Montebianco – via Adamello nel Comune di Grosseto.

Tale complesso scolastico è stato individuato, insieme ad altri, tramite un percorso di collaborazione tra i dirigenti dei settori interessati, ed uno studio concertato tra gli uffici dei Lavori Pubblici e quelli dei Servizi Educativi del comune capoluogo, coordinati dalla cabina di regia opportunamente istituita per garantire l’efficacia nell’attuazione dei programmi e delle candidature Pnrr.

La scuola di via Montebianco – via Adamello, sia per le caratteristiche strutturali che per i consumi energetici e l’obsolescenza di una struttura datata (1964) ha tutti i requisiti previsti per cui la proposta del Comune di Grosseto è stata finanziata con gli 8.5 milioni di euro necessari alla completa sostituzione dell’edificio.

Adesso che sono state individuate le aree, il Ministero dell’Istruzione bandirà un concorso di progettazione, secondo le linee guida della Buona Scuola, studiate per rendere gli edifici scolastici strutture moderne, verdi e sicure, dimezzando i consumi energetici e abbattendo le emissioni di gas serra.

Sarà quindi il Ministero stesso a fornire degli studi di fattibilità avanzata, in pratica un progetto preliminare da cui poi l’Ente locale produrrà tramite il proprio ufficio ai Lavori Pubblici il progetto definitivo e l’esecutivo, per dare vita a una struttura moderna e adeguata alle esigenze dei ragazzi in modo green.