Trofeo Macchiascandona, il livornese Bettini trionfa nella prima edizione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il livornese Francesco Bettini si aggiudica la prima edizione del Trofeo Macchiascandona. La manifestazione di ciclismo amatoriale è stata organizzata dal Team Marathon Bike, Uisp, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Castiglione Della Pescaia, supportata dalla ditta Big Mat di Maurizio Scarpelli e dalla Banca Tema. Al via 77 corridori dei 83 iscritti, alcuni di assoluto valore provenienti da fuori regione. Il percorso prevedeva l’ormai collaudato giro delle “Strette” da percorrere due volte per un totale di 60 chilometri.

L’epilogo della gara al ventisettesimo chilometro quando Marco Giacomi del team Marathon Bike, fresco vincitore del trittico di Maremma, riusciva assieme al corridore di Frosinone, Giovanni Palumbo dell’Euronix Team a trovare l’azione vincente. Tutto sembrava deciso visto il gran lavoro dei compagni di squadra dei due, quando a una quindicina di chilometri dal traguardo, posto il località “Poggio Alberi” di Buriano, usciva prepotentemente dal gruppo Francesco Bettini della società Enough Ciclyng, che ovviamente molto più fresco dei due, vinceva con una certa facilità la volata a tre. Al secondo posto Palumbo e al terzo Marco Giacomi la vera sorpresa positiva, non solo del panorama maremmano ma di tutto il movimento in Toscana. Questi i migliori dalla quarta alla quindicesima posizione: Rino Zampilli, Daniele Paoli, Stefano Ferruzzi (migliore della seconda fascia), Gianni Bonamici, Massimo Domenichini, Fabio Alberi, Leonardo Castelli, Riccardo Cicognola, Francesco Salto e Michele Pantani.