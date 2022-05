Sport per tutti: il Csi in tour fa tappa a Grosseto. Madrina dell’evento Ambra Sabatini

GROSSETO – Questo sabato 7 maggio fa tappa a Grosseto, presso l’oratorio della parrocchia del Cottolengo (via Scansanese), il Csi in tour.

Alla sua settima edizione, il tour è organizzato dal Centro sportivo italiano della Toscana, patrocinato dalla regione Toscana e da Anci. Si tratta di una importante iniziativa di “sport per tutti”, che si svolge annualmente in Toscana e coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi.

Madrina dell’edizione 2022 è la maremmana Ambra Sabatini che alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 non solo è riuscita ad ottenere l’oro nella disciplina dei 100 metri, ma ha stabilito anche il nuovo record mondiale, bissando con l’oro del grand prix di Dubai. L’esempio della sua storia di atleta rappresenta non solo la capacità competitiva dello sport ma la fiducia che questo può avere sull’individuo.

40 le tappe complessive, tra cui quella di Grosseto (la sesta) questo sabato, che stanno riportando lo sport ed il gioco nelle piazze di città e paesi, negli impianti sportivi e complessi scolastici, nei centri ricreativi e ambienti parrocchiali. Un’occasione significativa di “ripartenza” per favorire il ritorno di appropriazione di spazi importanti per bambini e ragazzi, che possono coinvolgere gli stessi familiari per vivere sani momenti di sport e divertimento per tutti.

In ottemperanza alle normative vigenti si svolgeranno tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza e altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione verranno svolti sotto la guida di animatori sportivi ed istruttori qualificati.

“La giornata – spiegano dal comitato grossetano – è dedicata alle famiglie. Ci saranno giochi gonfiabili sia per i piccolissimi che per bambini e adulti (calciobalilla umano, tiro a bersaglio e calcio nella gabbia) e saranno presenti istruttori di basket, calcio e tennis tavolo; una professionista che organizzerà un’attività di orienteering, un insegnante di “active english” (attività ludico motoria per bambini in inglese), un’istruttrice di fitwalking per tutte le età e un’animatrice di danza per i bambini. Nel pomeriggio interverranno una psicologa, una dietista e una naturopata, che parleranno dei benefici dell’attività sportiva. Nonostante i tempi stretti, speriamo che il messaggio arrivi a tante famiglie della nostra città e vicinanze”.

La giornata avrà i seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 13; il pomeriggio dalle 15 alle 18,30.