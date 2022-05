“Sei maremmano se dici” vince un’altra sfida: quasi 6mila euro alla Caritas. Oggi la nuova donazione

GROSSETO – La sfida più bella da vincere la conquista un’altra volta “Sei maremmano se dici”. Grazie al libro di Giacomo D’Onofrio che racconta la Maremma dei modi di dire, IlGiunco.net, quotidiano online ed editore dei due volumi, usciti nel 2022 e nel 2021, ha devoluto alla Caritas diocesana di Grosseto complessivamente 5.920 euro per il progetto della nuova sede che sorgerà in via Pisa.

Dopo le donazioni del 2021, oggi il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali, insieme all’autore del libro Giacomo D’Onofrio, ha consegnato nelle mani di Don Enzo Capitani, direttore della Caritas, “l’assegnone” simbolico da 2.022 euro.

Il bonifico della cifra invece era stato effettuato qualche giorno prima della Pasqua ed esattamente il 14 aprile scorso. Le altre donazione erano stata una da 2070 euro alla fine del 2020 e una da 1828 euro nella primavera del 2021.

«Naturalmente la nostra missione non è ancora conclusa – ha spiegato il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – perché il libro sta andando ancora bene e invitiamo tutti coloro che ancora non lo hanno a prenderlo, magari anche per regalarlo a parenti, familiari e amici. In questo modo potremo continuare a raccogliere risorse importanti per la Caritas. Il progetto della nuova sede è molto ambizioso e anche se il nostro rimane un contributo significativo, ma non gigantesco, vogliamo fare tutto quello che è possibile per dare una mano».

Il libro complessivamente ha superato le duemila copie ed è un piccolo successo editoriale. Il primo volume, uscito nel dicembre del 2020, è stato anche uno dei protagonisti della quindicesima edizione di Capalbio Libri ed è stato anche presentato a Castiglione della Pescaia nell’ambito dell’iniziativa Il salotto di Italo Calvino.

Ecco dove trovare il libro in provincia di Grosseto:

• Grosseto – Libreria Mondadori

• Grosseto – Libreria Paoline

• Grosseto – Edicola di Porta Corsica

• Grosseto – Nuova Libreria

• Grosseto – Edicola di Porta Corsica

• Follonica – Libreria Chiti

• Orbetello – Libreria Bastogi

• Massa Marittima – Libreria Matozzi

Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra redazione al 334.5212000, al nostro indirizzo mail info@ilgiunco,net o visitando questo LINK.