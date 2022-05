Infuria la polemica sul ponticello al Lago dell’Accesa: «Avete rovinato un paradiso»

MASSA MARITTIMA – Infuriano le polemiche sui social intorno al “Ponte sullo stretto”: così è stato ribattezzato il ponticello costruito al Lago dell’Accesa con l’obiettivo di attraversare il fiume Bruna a piedi o in bicicletta. “Ma la struttura realizzata è davvero sovradimensionata”, lamentano alcuni frequentatori dell’area.

“Ci hanno tolto il nostro spazio di relax – afferma una frequentatrice del lago -. Veniamo qui da anni, con tutta la famiglia, e proprio dove hanno messo la base di questo ponte ci godevamo la vista del lago, il pratino naturale, la sponda d’accesso. Ora è uno scempio, non so se ci torneremo più al Lago dell’Accesa”.

“Non si vede più il lago – dice un turista -. Veniamo dalla Lombardia, con il camper, e la nostra prima tappa in Maremma era il vialetto che porta alla sponda; vedere l’acqua durante la camminata ci faceva pregustare già il primo tuffo. Ora il lago non si vede più, è apparsa questa struttura gigantesca, ma a chi è venuta in mente?”.

“Avete rovinato un paradiso – così commenta una turista tedesca -. Amiamo Massa Marittima ed il suo lago, ma forse voi non lo amate quanto lo amiamo noi”.