Il podcast del 5 maggio – ASCOLTA

Il racconto della giornata: giovedì 5 maggio 2022

Il podcast di oggi è un’edizione davvero speciale perché si tratta della 300esima puntata. Un traguardo importante che vogliamo condividere con i nostri lettori e ascoltatori. Sentiamo insieme il commento del direttore de IlGiunco.net, Daniele Reali.

È morta a soli 47 anni Silvia Biondi, figlia dell’ex sindaco di Sorano, Angelo Biondi e operatrice umanitaria in alcuni paesi colpiti dalla guerra. Silvia aveva operato a Sarajevo ma anche in Ruanda, Burundi e in tanti al-tri scenari di guerra.

Il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, la ricorda con un lungo post su Facebook e spiega che Silvia si era occupata anche della distribuzione di cibo in luoghi impervi e irraggiungibili, di progetti di sviluppo sostenibile ‘climate change’, di programmi per la lotta alla povertà educativa. Si è sempre spostata molto, specie nel sud del mondo e in Turchia. Con la sua agenzia ha lavorato per due anni in un progetto a supporto di quasi 2 mi-lioni di siriani ed era stata anche nei centri nutrizionali in Africa dedicati alla distribuzione di cibo alle madri incinte e ai bambini in età prescolare.

La sua, in sostanza, è stata una vita al servizio dei più poveri, sempre in giro per il mondo fino a quando la malattia non l’ha fermata. Silvia lascia un marito e un figlio oltre ai genitori.

Un’altra notizia di cronaca. Aumentano i casi di pedopornografia in Toscana, Sono stati diffusi oggi dal compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana alcuni dati in occasione della Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia, i quali confermano un trend preoccupante, dovuto all’uso diffuso di internet, per cui la pedofilia diventa un pericolo anche per i bambini più piccoli con incrementi pari al 40% nel 2021 rispetto all’anno precedente nel numero dei bambini coinvolti in casi di pedo-pornografia e adescamento on line, tramite l’utilizzo di Social Network, Applicazioni di gioco e messaggistica istantanea. Infatti il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento denunciati all’Autorità Giudiziaria, è pari a 95 nel 2021 rispetto ai 70 nel 2020. Nel primo trimestre del 2022, la situazione sembra preoccupare ancora di più perché è cresciuto il numero degli arrestati rispetto al 2021.

Marcia indietro del Governo: tornano le mascherine al lavoro fino a giugno. Lo hanno deciso ieri le parti sociali, con i ministeri al Lavoro e alla Salute, che hanno prorogato il “protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro” fino al mese di giu-gno. I lavoratori del settore privato sono dunque obbligati ad indossare le mascherine quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, e quindi “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”, ma anche quando sono impiegati al pubblico.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 2.712 su oltre 19mila tamponi processati. Il tasso dei nuovi positivi è del 14,17%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 175.

