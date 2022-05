“I paesaggi del vino della Maremma Toscana”: un corso gratuito per ristoratori

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 5 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Che il connubio vino, gastronomia e ristorazione del territorio sia vincente per la Toscana e per la Maremma è un dato di fatto. Che invece un’associazione di categoria, la Confcommercio di Grosseto, dedichi un corso di formazione gratuito al rafforzamento di questo binomio strategico per il turismo e l’economia tutta, questa è probabilmente una novità.

L’iniziativa si intitola “I paesaggi del vino della Maremma Toscana”, un viaggio per scoprire le peculiarità di questo meraviglioso e affascinante territorio e parte rivolgendosi ai ristoratori.

In questo percorso i partecipanti saranno accompagnati da Antonio Stelli, giornalista gourmet e critico d’arte del vino.

“Oltre che dare una formazione culturale, professionale e pratica sulla degustazione e gestualità nel servizio del vino, si vuole far conoscere realmente e personalmente le varie realtà vitivinicole della Maremma Toscana – commenta Antonio Stelli - È fondamentale, per donare poi ai propri clienti tutto il nostro amore, cortesia, ospitalità e savoir-faire, conoscere le emozioni, i percorsi, la storia dei produttori di vino direttamente dalle parole, i sorrisi, i racconti degli stessi, interpretando veramente le peculiarità e il pregio dei prodotti del nostro amato territorio”.

Le lezioni/incontri si terranno direttamente nelle aziende.

Le prime due tappe saranno “Gramineta – Uno scrigno di tradizione” in programma il 12 maggio e “Morisfarms – Storia di eccellenza in Maremma”, in calendario, a seguire, il 17 maggio. L’orario degli incontri sarà dalle ore 10 alle ore 16.00 per ogni tappa in cantina, comprensivo di degustazioni.

“La nostra programmazione formativa si fonda sul soddisfacimento dei bisogni dei comparti da noi rappresentati – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto –. In particolare in questi ultimi mesi, moltissimi imprenditori dell’Ho.Re.Ca ci hanno espresso la necessità di sviluppare nuove competenze per affrontare al meglio le sfide presenti e future, ben consapevoli che il settore sta attraversando un momento di profondo cambiamento”.

I ristoratori interessati a partecipare possono rivolgersi alla Confcommercio di Grosseto scrivendo a formazione@confcommerciogrosseto.it.

Non finisce qui. Come anticipato dagli organizzatori, l’offerta formativa, all’interno del progetto destinato ai ristoratori, si potrà ampliare in futuro abbracciando anche gli attori del food, con la stessa modalità, ovvero gli incontri/lezione.