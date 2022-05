Gli studenti a Roma diventano “guide turistiche” per un giorno

GROSSETO – La simulazione della visita guidata per le classi del triennio dell’Isis Leopoldo di Lorena dell’indirizzo Accoglienza turistica gioca indubbiamente un ruolo di rilievo all’interno della formazione e dell’acquisizione delle competenze professionali di indirizzo.

La visita di Roma capitale ha rappresentato per le classi III e V dell’indirizzo Accoglienza turistica l’esperienza finale di un progetto multidisciplinare in cui con le docenti di diverse discipline hanno lavorato sulla simulazione di una giornata lavorativa di una guida turistica che descrive i monumenti in lingua inglese, francese e tedesca.

Le fosse ardeatine, il ghetto e il quartiere ebraico con un approfondimento sulla cucina e le sue specialità e le piazze più famose di Roma sono state oggetto di un lavoro accurato prima sotto il profilo storico e religioso in italiano e poi sotto quello linguistico, presentato dagli studenti della classe V Accoglienza agli alunni della III Accoglienza per mostrare loro il lavoro della guida turistica.

Già nel mese scorso un’esperienza simile aveva coinvolto la classe IV AAT che ha pianificato ed organizzato un viaggio a Firenze, dalla prenotazione di autobus e musei, alla presentazione, nelle tre lingue, con approfondimenti di storia dell’arte in italiano.