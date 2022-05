“Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione”: il progetto di Perle onlus va a scuola

GROSSETO – Le classi 5A e 5B Professionale per la Sanità e l’Assistenza sociale, e le classi 5A Pasticceria e 5A Sala vendita

dell’indirizzo Enogastronomia hanno partecipato ad un progetto organizzato con l’associazione Perle onlus sull’educazione alimentare dal titolo “Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione”.

Nei due incontri l’associazione, attraverso la voce della presidente Mariella Falsini, della psicoterapeuta Annalisa Rustighi e

della pediatra Maria Carta Martinuzzi, ha presentato la sua mission – aiutare i giovani e le loro famiglie ad affrontare un disturbo DAN (Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione ) -, e ha fornito indicazioni corrette sulla patologia e gli strumenti idonei per il suo riconoscimento fino ad illustrare le modalità più adeguate per instaurare una relazione di cura realmente efficace.

In questa occasione due ragazze dell’associazione hanno portato la loro testimonianza ed hanno risposto alle tante domande a loro rivolte.

Il secondo incontro ha visto la partecipazione di Aurora Caporossi, una giovane ragazza influencer di Roma di 24 anni, fondatrice e presidente dell’associazione “Animenta”, che si occupa di disturbi alimentari e si prefigge di entrare in contatto con i giovani per divulgare questa malattia attraverso le testimonianze di chi ha vissuto questa esperienza così delicata e difficile da raccontare. Ed è stata proprio Aurora Caporossi che ha condiviso con gli studenti la sua testimonianza dando lo spunto per riflessioni finalizzate a raggiungere

una maggiore autoconsapevolezza dell’esistenza di questo disturbo che ogni anno colpisce tantissimi giovani.

Gli alunni hanno espresso hanno seguito l’incontro con attenzione e commozione per il vissuto messo a nudo dalle protagoniste e alla fine hanno realizzato dei cartelloni su cui hanno raccolto pensieri e riflessioni su tutto quanto hanno ascoltato con intensa partecipazione.