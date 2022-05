Anche per il 2022 suolo pubblico gratuito per gli esercizi commerciali

PIOMBINO – Il Comune ha deciso di esonerare pubblici esercizi, operatori del commercio su aree pubbliche e commercianti dal pagamento della ex Tosap anche nel 2022.

Con la fine dello stato d’emergenza causato dalla pandemia, il Governo ha disposto il progressivo ritorno alla normalità anche per quanto riguarda gli spazi aggiuntivi e straordinari a loro concessi. Tuttavia, alla luce delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dal Ministero della Salute, è stata confermata la necessità di mantenere adeguati spazi per garantire il distanziamento. Pertanto, il Comune ha deciso di estendere fino al 31 dicembre 2022 la concessione straordinaria e di esentare gli esercizi dal pagamento del canone unico (ex Tosap) per la somma complessiva di oltre 300mila euro al fine di rendere il suolo pubblico, ordinario e straordinario, gratuito per tutte le attività che hanno spazi in uso.