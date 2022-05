Al via Branzino the Challenge: quinta edizione e tante novità per l’evento dedicato alla spigola

ORBETELLO – Presentazione ufficiale, nella splendida cornice del Centro Degustazione dei Pescatori di Orbetello, per la quinta edizione di Branzino The Challenge, la competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola che si terrà in Laguna ad Orbetello da domani, venerdì 6 a domenica 8 maggio. Alla presenza dei rappresentanti dei media locali, al tavolo dei relatori c’erano oltre al presidente dell’Associazione Insidefishing Silvio Smania, l’Assessore al Turismo del comune di Orbetello Maddalena Ottali, l’Assessore allo sport del comune di Orbetello Luca Minucci, il presidente della società Orbetello Pesca Lagunare Pierluigi Piro e il presidente di Welcome Maremma Andrea Ciampana.

«Quest’anno torniamo a maggio e abbiamo molte novità, oltre alla gara ci sono diverse attività collaterali che si svolgeranno presso la struttura attrezzata allestita nell’area del Circolo Canottieri – ha detto Silvio Smania presidente dell’Associazione Insidefishing organizzatore dell’evento – puntiamo, come sempre, alla massima attenzione a tutti i dettagli organizzativi, dal momento dell’accoglienza ai giorni di gara, per permettere, soprattutto ai concorrenti stranieri, di sentirsi “coccolati” e di tornare conservando un buon ricordo di una competizione che si trasforma in una festa». I Centootto concorrenti iscritti alla gara provengono da Francia, Isole Canarie ed Italia. La quinta edizione di Branzino “The Challenge” patrocinata (e in parte finanziata) dall’amministrazione comunale di Orbetello, è organizzata da Insidefishing e Galaxy Kayaks e vede la collaborazione di diverse realtà del territorio: La cooperativa dei Pescatori, i Canottieri di Orbetello, il Consorzio Welcome Maremma e Birra Menabrea. «L’amministrazione di Orbetello, nonostante le complicazioni del momento, vuole stare vicino ad una manifestazione a carattere internazionale come Branzino The Challenge – ha affermato Luca Minucci Assessore allo sport del comune di Orbetello – sport e turismo insieme rappresentano un volano importantissimo per il nostro territorio e hanno una ricaduta positiva in tutte le attività locali, cosa che deve essere assolutamente valorizzata».

A promuovere il territorio è stato chiamato il Consorzio Welcome Maremma, «la possibilità di coinvolgere i produttori locali e presentare il nostro territorio, attraverso le eccellenze enogastronomiche ai concorrenti e non solo, è un modo goloso di affiancare una manifestazione di questa caratura» ha affermato il presidente Andrea Ciampana. Da sempre al fianco di Branzino The Challenge la cooperativa dei Pescatori di Orbetello; «da anni con Silvio lavoriamo a far crescere questa manifestazione, abbiamo sempre puntato a creare una cultura, legata allo sport e all’ambiente che abbia un seguito – ha detto Pierluigi Piro presidente della società Orbetello Pesca Lagunare – pensiamo ad un’accademia di pesca, un progetto sostenibile per cinquanta famiglie, che educa al territorio e che prepara i giovani ad uno sport e al rispetto dell’ambiente».

L’idea che si concretizzerà fra luglio e settembre di quest’anno è stata positivamente accolta dall’Assessore al Turismo Maddalena Ottali «la realizzazione di un campus estivo ha un valore inestimabile per creare la cultura allo sport, volevo ringraziare Branzino The Challenge per essere così legato alla nostra laguna. Questo territorio deve puntare sullo sport, per permettere agli operatori di lavorare in qualsiasi stagione e sulla cultura per imparare a salvaguardarlo». La tre giorni di pesca alla spigola si apre domani, venerdì 06 maggio, con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, ai quali sarà data l’opportunità di esplorare i campi gara, per acquisirne la conoscenza ambientale e i punti di riferimento in laguna da usare durante la competizione. Ad ogni concorrente sarà consegnata una welcome bag con accessori in omaggio e materiale necessario alla sfida. Chi sarà sprovvisto di Kayak potrà noleggiarne uno messo a disposizione dalle aziende Bolsena Yachting e Ozone Kayak. La sfida aperta a tutti, mette in palio un montepremi complessivo di circa 40.000 euro. Il più consistente montepremi mai assegnato ad una competizione di pesca sportiva da kayak in tutta Europa.

Oltre all’Official Global Partner della manifestazione Tubertini, altre affermate aziende di settore hanno voluto affiancare il loro nome a Branzino The Challenge; Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, Aquamap, Trabucco e Arkosund Fishing Lodge.

La 5ª edizione di Branzino The Challenge si apre, con la presentazione ufficiale della competizione, alle ore 16.30 di domani venerdì 06 Maggio, presso la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alla presenza delle autorità e della stampa locale, l’incontro si concluderà con un brindisi di benvenuto. Base operativa dell’evento la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte della città. Nel salotto permanente allestito all’interno della struttura di ricevimento prenderanno vita le dirette streaming di BranzinoLive che potranno essere seguite sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge. Commentatore speciale e noto professionista del settore pesca sportiva affermato a livello internazionale Roberto Ripamonti. Due le dirette giornaliere, che seguiranno le fasi salienti della gara, conducono Fabio Marotta e Dina Tomezzoli, in studio, per i commenti a caldo, Roberto Ripamonti e Silvio Smania, sul campo di gara, per le catture più spettacolari, gli operatori video Lorenzo Freschi e Andrea Ghirardi, alla regia Cesare Donati. Nell’area espositiva tutte le ultime novità dei partner e sponsor dell’evento tra cui Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK e Aquamap. Inoltre, in collaborazione con Welcome Maremma e I Pescatori di Orbetello, lo stand con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile acquistare i prodotti da consumare sotto la tensostruttura o da portare a casa.

La competizione entrerà nel vivo alle 8 di Sabato 07 maggio, quando i 108 Kayak scenderanno nelle acque della Laguna di Levante. La domenica invece, si solcheranno le acque della Laguna di Ponente. Le ore a disposizione per ogni sessione di gara saranno sette. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare la classifica finale strutturata sia a livello individuale che a team.

Poiché la vocazione della manifestazione è quella del no-kill, per facilitare il rapido rilascio delle spigole e per verificare la lunghezza delle prede, basterà inviare una foto, su apposito misuratore tramite applicazione WhatsApp, al recapito di riferimento degli organizzatori. Diversi i giudici, in barca e Kayak a vegliare sulla legalità della gara e per fornire assistenza ai neofiti della pesca in laguna.