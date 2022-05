Studenti in gara: ai più bravi andranno le borse di studio dell’Accademia della cucina italiana

GROSSETO – Venerdì 6 maggio è in programma all’Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto, la finale della gara per l’assegnazione della IV edizione delle Borse di studio volute dall’Accademia della Cucina Italiana-Delegazione Maremma Grosseto, guidata da Ezio Maria Di Natali.

Attraverso una gara interna riservata alle quarte classi dell’Istituto, sono stati selezionati tre finalisti per ogni indirizzo: Martina Carbutti, Lucia Ciaramellaro e Gemma Scalabrelli per la sala/vendita; Daniel Florea, Giada Bandinelli e Giuseppe La Porta per l’Enogastronomia e Zahira Boumarouane, Luca Mazzuoli ed Emma Ugurgeri per la produzione dolciaria.

I finalisti saranno chiamati a preparare un cocktail un piatto o un dolce presentarlo dal punto di vista tecnico e rispondere alle domande della giuria, che quest’anno sarà composta da tre accademici della cucina, dalla dirigente scolastica, da un rappresentante degli chef, uno dei maitre e da una chef esperta di pasticceria.

“Siamo molto soddisfatti, dopo la pausa forzata – dice Ezio Maria Di Natali – di poter riprendere questa collaborazione con l’Istituto Leopoldo II di Lorena e vorrei ringraziare la Dirigente, Cinzia Machetti e tutto il suo staff per la forte collaborazione. Ricordo che ad ognuno dei vincitori l’Accademia provvederà a garantire la frequenza della “Summer School 2022”, in calendario dal 25 al 29 luglio presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Alma a Colorno”.