Societari Under 16, conferma sul podio per i cadetti grossetani a Cecina

GROSSETO – Ancora sul podio, per quattro volte, la squadra under 16 dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella quarta e ultima giornata della fase interprovinciale dei campionati di società a Cecina. Il team biancorosso festeggia l’ennesima vittoria del mezzofondista Alessandro Duchini che domina i 1000 metri nel tempo di 2’47”61 migliorando ancora il record personale. Al femminile c’è il progresso sulla stessa distanza per Sabrina Landini, seconda al traguardo in 3’17”36. Doppio terzo posto nei 300 metri con Gioele Conte che scende di nuovo sotto i quaranta secondi con 39”35 e con Emma Manuguerra in 46”10.

Ma arrivano tanti importanti piazzamenti per i cadetti biancorossi. Nel martello è quinto Filippo Ingrati con il suo primato di 29.48, come Caterina Di Iorio nei 1000 metri che si porta a 3’30”84 e Vanessa Tedde nei 300 in 46”26. Sulla pedana del peso finisce sesto Mattia Bartolini (9.92), ottavo invece Filippo Cappagli (8.81), mentre chiudono al settimo posto Vittoria Monaci nell’alto a quota 1.38 e Caterina Cerboni nel triplo con 9.45. Ottava posizione di Matilde Cardone nel disco (15.60), Gioele Conte nei 100 ostacoli (16”61) e Caterina Di Iorio nel giavellotto (18.98). Ecco gli altri risultati dei cadetti. 1000 metri: 10° Niccolò Sonnini 3’01”81, 28° Andrea Lambardi 3’15”90, 56° Nicolas Tonini 3’38”61; 300 metri: 14° Gary Timpanaro 42”54; 100 ostacoli: 16° Gary Timpanaro 18”63; lungo: 29° Pietro Paolini 4.78. Cadette. 300 metri: 10. Asia Galatolo 47”05; giavellotto: 10. Francesca Boscherini 16.82; 80 ostacoli: 14. Vanessa Tedde 15”26; triplo: 14. Vittoria Monaci 8.95, 20. Francesca Boscherini 8.47, 21. Serena Pieri 8.44; 1000 metri: 25. Anna Carotti 4’14”81, 26. Sara Medaglini 4’23”41.