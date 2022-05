L’illuminazione pubblica diventa a led: 95mila euro per l’efficientamento energetico della città

PIOMBINO – Si è conclusa la prima parte del progetto di transizione a led dell’illuminazione pubblica: un primo stralcio iniziato nel 2019 aveva visto la sostituzione di tutti i corpi illuminanti da Gagno fino al porto di Piombino, in questa seconda fase invece, sono state interessate le aree urbane, in particolare, via della Pace, via Forlanin, via Salivoli, lungomare Marconi, viale Matteotti, viale della Repubblica e via Lombroso.

L’Amministrazione ha scelto questa tecnologia in quanto “consente di risparmiare sia in termini di dispendio energetico che di costi di manutenzione e rappresenta un’ottima soluzione per ottimizzare le spese sostenute dal Comune e migliorare l’impatto ambientale”.

Il costo di questa seconda parte dell’opera, circa 95 mila euro, è stato finanziato grazie ai contributi statali per l’efficientamento energetico dei Comuni.