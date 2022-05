Gli Under 19 dei Pattinatori corsari a Forte dei Marmi, vittoria nel recupero

GROSSETO – Colpo dell’Hobbystore Circolo Pattinatori Grosseto che vince (3-1) il recupero del campionato under 19 sulla pista dell’MT Service Forte dei Marmi, seconda forza del girone toscano-ligure con 19 punti.

I biancorossi di Marco Ciupi hanno ipotecato la vittoria nella prima frazione: Mattia Ricceri ha trasformato un rigore dopo appena 32 secondi dall’inizio del match e Lorenzo Alfieri ha firmato il raddoppio dopo sei minuti e 45 secondi. Prima dell’intervallo i versiliesi si sono rifatti sotto con l’1-2 segnato da Tommaso Giovannelli, che ha fallito due rigori. Dopo un secondo tempo vibrante, l’Hobbystore ha chiuso la gara a 2’11 dalla sirena con la seconda segnatura di giornata di Alfieri.

Per il Grosseto è la prima strameritata vittoria del campionato. Alla fine della stagione mancano adesso due incontri: venerdì prossimo alle 20 a Sarzana e contro il Castiglione in via Mercurio martedì 10 maggio alle 21.

MT Forte dei Marmi-Hobbystore Grosseto 1-3

MT FORTE DEI MARMI: Giorgi, Porciani; Dal Porto, Chereches, Bicicchi, Giorgi, Cacciaguerra, Giovannelli (1), Ambrosio. All. Andrea Biagi.

HOBBYSTORE GROSSETO: Raffaello Ciupi, Masetti; Giusti, Alfieri (2), Ricceri (1), Casini, Leonardo Ciupi, Sorbo, Montomoli. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Donato Minonne.

La formazione del Picchianti Grosseto under 11 ha intanto a disposizione giovedì sera alle 18, sulla pista di Casa Mora, il match point contro il Castiglione nella seconda partita della finale che garantisce alla vincente la possibilità di disputare lo spareggio con il Matera (in campo neutro) per l’accesso alle finali nazionali. Il Circolo Pattinatori di Stefano Paghi ha vinto gara1, per 4-3, e proverà a chiudere subito i conti, senza aspettare gara3.