Fibra ottica, Baietti: «I lavori sono un disastro. Rotture delle tubazioni e asfalto dissestato»

FOLLONICA – «La posa della fibra ottica sarà sicuramente una opportunità, ma altro discorso vale per i lavori di cablatura in città». A dirlo è Danilo Baietti, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

«Ad ora all’orizzonte si vedono solo disastri – afferma -. Decine di cittadini segnalano continuamente le carenze della ditta, con cantieri aperti non delimitati, mezzi di lavoro che operano senza targa su strada, prendendo strade contromano, provocando un rischio alla viabilità».

«Non da meno sono le frequenti rotture delle tubazioni idriche che, non solo comportano una enorme dispersione di acqua, ma lasciano a secco abitazioni ed attività commerciali, obbligate, per colpa altrui a calare le saracinesche finquando il danno non viene riparato».

«Come non parlare invece del manto stradale? Spaccato e ripristinato alla “bene e meglio”, con abbassamenti della asfaltatura e un nuovo rischio per la viabilità, e soprattutto penso a ciclisti e conduttori di motocicli. Se le modalità dei ripristini temporanei sono questi, temo nell’immaginare come faranno il vero ripristino dell’asfalto».

«Mi domando i controlli dove sono, come si possa permettere dei lavori su strade aperte, con mezzi senza targa, circolanti senza rispettare i sensi di marcia, e con lavori svolti sicuramente fuori dalla grazia del Signore. Mi auguro che l’amministrazione comunale stia verificando periodicamente che il ripristino sia svolto nelle modalità previste dal protocollo e dalle norme».