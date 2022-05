Campi estivi 2022: un questionario per progettare le attività dei ragazzi

CAPALBIO – Al via la progettazione della terza edizione dei campi estivi, rivolta ai ragazzi con un’età compresa tra i 4 e 14 anni, per il territorio di Capalbio.

In questi giorni, infatti, il Comune ha inviato alle famiglie un questionario per raccogliere tutte le informazioni utili per organizzare le attività, di affidamento diurno, nel periodo dell’estate 2022.

Le domande alle quali i genitori dovranno rispondere sono legate, ad esempio, alle settimane in cui potrebbero svolgersi i campi estivi, agli orari e se le attività dovessero essere più legate allo sport, al mare o alla natura.

L’amministrazione ci tiene a precisare che il questionario dovrà essere compilato ed inviato all’indirizzo e-mail l.marini@comune.capalbio.gr.it entro il 20 maggio. Inoltre, compilare il documento di rilevazione di interesse per i campi estivi 2022 non è vincolante e non ha valore d’iscrizione.