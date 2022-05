Un pezzo di Maremma nel bronzo della Nazionale di curling: è un’azienda di integratori

GROSSETO – C’è anche un pezzo di Maremma negli ultimi bei risultati della Nazionale italiana di curling. Gli atleti azzurri della sempre più nota disciplina invernale hanno infatti integrato la loro routine con i prodotti della Self Omninutrition, azienda svedese leader nel campo degli integratori fondata e amministrata dal grossetano Andrea Falciani, che esporta in mezzo mondo, Medio Oriente e Cina compresi, con sede italiana a Grosseto già dal 2014.

Grande la soddisfazione del responsabile della sede tricolore Claudio Falciani, fratello di Andrea, e del direttore commerciale Gabriele Casanovi (anche lui maremmano doc), per l’oro della squadra mista ai Giochi Olimpici di Pechino come per la recente medaglia di bronzo del team maschile ai Mondiali tenutisi a Las Vegas.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati non solo sportivi – ha detto Falciani – siamo sponsor anche di atleti noti a livello mondiale come il lanciatore Marco Lingua ma anche, da un paio di stagioni, dell’Us Grosseto. Contiamo di crescere e migliorare sempre di più”.