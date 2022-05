Settima Velica Internazionale, gli atleti follonichesi sbancano nella classe Ilca 4

FOLLONICA – In archivio anche l’edizione 2022 della Settimana Velica Internazionale di Livorno, erede della storica Regata dell’Accademia Navale, con gli atleti della LNI Follonica protagonisti di categoria.

Gli azzurri hanno letteralmente sbancato negli Ilca 4, ex Laser 4.7, con Nicole Creati che vince l’assoluto con due primi posti dominando tutti gli avversari, Edoardo Vignetti che chiude con un ottimo quarto posto e Irene Sardella, un po’ sottotono, che comunque si piazza ad una buona decima posizione. Negli Ilca 6, ex Laser Radial, buon piazzamento per Davide Nocchi, settimo, e Giulia Galletti, tredicesima assoluta, ma prima negli U-21.

I successi non sono mancati anche il fine settimana successivo, quello del 30 aprile e 1 maggio, quando alla II tappa della Coppa Italia Master, tenutasi sempre a Livorno, Stefano Meciani ha battuto ancora un colpo conquistando fra gli Ilca 7 una prima posizione di platino in tre prove agguerrite, confermando la splendida forma atletica e mentale non scontata per la sua età. Fra gli Ilca 6 Davide Nocchi non è purtroppo riuscito a riconfermarsi fermandosi solamente alla 33′ posizione.

Negli stessi giorni a Follonica la macchina organizzativa della sezione Lni era impegnata nello svolgimento della II Regata Nazionale Dart, competizione che ha visto il ritorno all’agonismo della vecchia gloria locale Giulio Agostini dopo anni di inattività.