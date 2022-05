Sconfitta avara per le ragazze del Bsc Grosseto, il Nettuno esulta in casa

GROSSETO – È stata una domenica complessa, ma di crescita, per le ragazze del Bsc softball nelle due gare giocate a Nettuno, in uno stadio prestigioso: due sconfitte, una per 10-3 e l’altra per 12-5, che non rispecchiano però la buona prestazione delle ragazze, al primo anno nella serie cadetta, che non hanno mai smesso di lottare in ogni inning.

“Non possiamo che fare i complimenti alle nostre ragazze – hanno spiegato Paolo Verrecchia ed Elga Vannelli, rispettivamente coach e manager del Bsc Grosseto di softball -. Hanno giocato due ottime gare contro una squadra solida, in un clima decisamente infuocato. Siamo sempre stati in partita fino a circa il sesto inning, tant’è che in gara due ci trovavamo in vantaggio per 5 a 1 a sei out dalla fine. Purtroppo, però, le mazze più esperte del Nettuno hanno fatto la differenza. Le nostre ragazze, che meritano un plauso soprattutto per la fase difensiva e per i lanci di Simona Spacciante e di Giulia Verrecchia, hanno dimostrato un’ottima aggressività e un grande spirito combattivo. Devono, però, ancora crescere sul piano dell’esperienza. Il tempo è senza dubbio dalla nostra parte”.

Nella prima gara, al secondo inning, le squadre si trovavano sull’1 a 1, grazie al punto portato a casa base per il team biancorosso da Marianello. Il Nettuno è poi passato in vantaggio nella terza ripresa e si è portato sul 5 a 1 nella quarta. Nel quinto inning, nonostante i tre ulteriori punti conquistati dalla squadra laziale, si registra la veemente reazione delle ragazze di Vannelli e Verrecchia che con Trovò e Zaccanti si sono portate sull’8 a 3. Il sesto inning, infine, si è chiuso sul 10 a 3.

La seconda gara, iniziata trenta minuti dopo la conclusione della prima, ha evidenziato un Bsc Grosseto per nulla intimorito che è andato in vantaggio con Muntoni e Lapalorcia, chiudendo il terzo inning sul 2 a 1. La quinta ripresa è terminata 5 a 4, grazie alla corsa in casa base di Verrecchia, Muntoni e Marianello. Al sesto inning, però, la squadra ospite ha dovuto capitolare con una rimonta del Nettuno che ha chiuso la gara sul 12 a 5. Il prossimo appuntamento di Serie B vedrà il Bsc Grosseto di softball impegnato contro la Fiorentina domenica 8 maggio, alle ore 11, allo stadio Scarpelli. Terminata la prima gara, dopo circa trenta minuti, si svolgerà il secondo match.