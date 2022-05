Open day nidi comunali: ecco come visitarli

GROSSETO – Il Comune di Grosseto informa che è possibile visitare i seguenti servizi educativi 0-3 anni:

L’AQUILONE: via Mozambico 39

LA MIMOSA: Via Merloni 10/12

SEZ. NIDO POLO 06 CAPPELLAIO MATTO: Via Fiesole 18

SEZ. NIDO POLO 06 ARCOBALENO: Via Ungheria

IL CANGURO: Via L. di Varano, 2

IL SOLE: Via Pirandello, 42/44

IL DELFINO: Via Maroncelli, 7 – Marina di Grosseto.

Consultando il sito del Comune, alla sezione “Ammissione ai nidi comunali” (https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-ai-nidi-comunali/) sarà possibile accedere ai video di presentazione di ogni servizio. In alternativa si può prenotare una visita in presenza secondo le seguenti indicazioni:

– sarà possibile partecipare unicamente su prenotazione scegliendo, per ognuno dei servizi di interesse, uno tra i giorni che trovere sul modulo di iscrizione.

– per garantire il rispetto delle normative anti-covid verranno formati gruppi di max. 10 persone (in caso di un numero maggiore di iscrizioni riceverete una mail con l’orario di ingresso del vostro gruppo).

– è richiesta la partecipazione di una sola persona per famiglia. Chiediamo cortesemente di non portare i bambini in questa occasione.

– all’ingresso del servizio sarà necessaria la sanificazione delle mani.

– durante la visita sarà necessario indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

– negli spazi interni del servizio non sarà possibile consumare cibo e bevande e toccare oggetti e/o materiali.

Questo il link di prenotazione: https://forms.gle/4RYm1pjLdfANXuZ37