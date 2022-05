La minoranza incontra il prefetto: «Difficoltà di confronto con la maggioranza»

ORBETELLO – Questa mattina i consiglieri del gruppo di minoranza Alternativa Orbetello, a seguito della richiesta da loro presentata dopo gli accadimenti del 25 aprile, sono stati ricevuti dalla prefetta Paola Berardino, dal viceprefetto vicario e dalla dirigente dell’Area afferente il raccordo e la collaborazione con gli Enti locali.

“Abbiamo fatto presente le difficoltà di confronto con la maggioranza Casamenti del Comune di Orbetello – spiegano i consiglieri di Alternativa Orbetello – e ci siamo soffermati sulle difficoltà di accesso agli atti, continuamente ostacolate dal non riconoscimento dei moduli presentati forniti dalla stessa amministrazione, dai tempi di consegna ben oltre quelli stabiliti da regolamento, dalla incompletezza di informazioni e documentazione e non da ultimo dalle pressioni da parte dei dirigenti finalizzate a farci desistere dalla diffusione delle notizie contenute negli atti”.

“Abbiamo portato all’attenzione della prefetta, sia le inaccettabili dichiarazioni del capogruppo della maggioranza Casamenti (Ivan Poccia) riguardo la manifestazione del 25 aprile, sia tutta la vicenda dell’intitolazione del Parco a Italo Balbo, che ha segnato un punto di non ritorno nella definizione ideologica della maggioranza lagunare nella sua totalità, anche delle aree più moderate e cattoliche. Sottolineando la gravità di tali atti e comportamenti, considerando che tra le fila della maggioranza Casamenti siede un senatore della Repubblica (Roberto Berardi) che per primo dovrebbe assicurare la vita democratica e il confronto rispettoso tra maggioranza e opposizione e non da ultimo fare rispettare le leggi nazionali riguardanti l’apologia del fascismo”.

“Nell’incontro abbiamo sollevato anche le nostre perplessità riguardo una politica sociale che va nella direzione dell’eliminazione dell’Isee, e quindi della non redistribuzione equa delle risorse, come le delibere riguardanti gli approdi di Santa Liberata e i centri estivi comunali dimostrano. Un cenno è stato fatto anche alla preoccupazione sempre presente del pericolo di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, e la totale incompetenza di gestione dei contenziosi in capo al nostro Comune che determina ingenti perdite delle risorse della cittadinanza, prendendo atto del voto contrario della maggioranza ad Avviso Pubblico”.

“Procederemo, inoltre, alla preparazione di una relazione riguardante gli atti oggetto del colloquio da inviare alla prefetta. Come avevamo anticipato nel comunicato di abbandono dell’aula nel consiglio del 9 marzo, in cui veniva votata la delibera Balbo, abbiamo portato

all’attenzione delle Istituzioni la vergognosa situazione democratica in cui ci troviamo ad operare come gruppo consiliare di opposizione. Il nostro intento è quello di rappresentare la situazione lagunare in ogni sede preposta, con la speranza che venga al più presto ripristinato un sano confronto democratico necessario per la tutela dell’intera collettività”, concludono i consiglieri.