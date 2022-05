Giornate Europee, Castiglione regina del ciclismo con la Maremmana e il Wheels on fire

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono la VIIa edizione della Maremmana e il Maremma Wheels on fire enduro Mtb, seconda prova del campionato maremmano, gli eventi principali che animeranno il prossimo fine settimana delle Giornate europee dello sport, manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, giunta quest’anno alla settima edizione.

Venerdì 6 maggio alle 15.30 aprirà in piazza Orto del Lilli il mercatino bici e componenti d’epoca e contemporaneamente inizierà la consegna pacchi gara. Il giorno seguente, con il supporto del Team bike Ballero, si terrà il 1° Memorial Mario Saletti “Il Falco”, una gara ciclistica che si snoderà su un circuito cittadino riservato alla categoria giovanissimi da 6 a 12 anni. Ritrovo e iscrizioni dalle 14 presso bar Ciro (piazza Gramsci). La prima partenza è prevista per le 16 e le premiazioni si terranno in piazza Orto del Lilli.

Domenica 8 maggio a partire dalle 8.30 sarà la giornata della Maremmana, organizzata dal Gruppo Ciclistico Castiglionese, articolata in quattro percorsi: la Passeggiata elegante a marcia controllata di 25 chilometri; il Cicloturistico di 50 chilometri (10 su strade bianche); il percorso Corto che prevede 70 chilometri (16 in settori sterrati) e il Lungo, di 105 chilometri (30 su strade bianche).

“La Maremmana – spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – ha saputo da subito unire l’avanguardia alla tradizione storica del ciclismo, una disciplina sportiva che permette di godere di meravigliosi scorsi paesaggistici, ai quali abbiamo voluto abbinare un appuntamento che sta riscuotendo molto successo durante le Giornate europee dello sport di quest’anno, così sabato mattina per atleti e familiari al seguito ci sarà la possibilità di prendere parte, accompagnati dallo staff del Museo Casa Rossa Ximenes, alla passeggiata alla ricerca delle farfalle all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona. Quello che andrà in scena nella tre giorni riservati alla Maremmana è un vero e proprio successo di squadra, come nei migliori team ciclistici, una manifestazione che è arrivata a livelli elevanti grazie al lavoro svolto, in primis, dai fratelli Danilo e Marco Saletti, accompagnati dal Gruppo Ciclistico Castiglionese, dalla partecipazione di tutta la popolazione e dall’impegno dei volontari che presidiano la sicurezza di tutti i tracciati e garantiscono la fruibilità del nostro territorio”.

“Castiglione della Pescaia – conclude Nappi – torna, dopo due anni di stop forzoso dovuto alla pandemia, a popolarsi di biciclette storiche e performanti che affronteranno vari percorsi su strade bianche e sentieri, unici e panoramici contribuendo a rendere sempre più magici le manifestazioni in programma”.

Gli atleti free rider, sabato 7 maggio in piazza del Popolo a Tirli, dalle 17 alle 19, potranno ritirare il pacco gara della seconda prova del Campionato maremmano di enduro organizzato dalla società Maremma Freeride, che prenderà il via dalla frazione castiglionese alle 9 di domenica 8 maggio.