Diamo i numeri: FdI primo partito supera il 22%. Su anche Pd e Lega, giù M5s. Gli ultimi sondaggi

GROSSETO - Fratelli d'Italia è ancora la prima forza del Paese e supera il 22%. A dirlo il nuovo sondaggio di Swg per il Tg La7 pubblicato ieri e realizzato tra il 27 aprile ed il 2 maggio.

Rispetto alla scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni cresce di 0,4 punti percentuali, superando il 22% dei consensi.

Anche il Partito democratico continua a crescere, guadagnando lo 0,4% come la scorsa settimana, e arriva al 21,6%.

Secondo l'indagine Swg, resta dunque stabile la distanza tra FdI e Pd, pari allo 0,5%.

Su anche la Lega, che resta comunque sotto al 16% (15,8%, +0,2%), e Azione +Europa (5,3%, +0,2%). Continua invece il calo del Movimento 5 stelle, che è ai minimi storici: passa dal 12,7% di lunedì scorso al 12,5% (-0,2%).

Forze minori in calo, come una settimana fa, anche Sinistra italiana, che lunedì scorso aumentava i suoi consensi dello 0,1%:

Sinistra italiana (-0,3%, 2,4%)

Verdi (-0,1%, 2,3%);

Mdp Articolo 1 (-0,2, 2,3%);

Italia viva (-0,1%, 2,2%);

Italexit con Paragone (-0,1%, 1,9%).

Diminuiscono leggermente gli indecisi: il 41% dei rispondenti al sondaggio di Swg non si esprime (la scorsa settimana il 42%).

Sul sondaggio di Swg

Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4590 non rispondenti) tra il 27 aprile ed il 2 maggio 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it

