Uno spettacolo di fiori e colori: ecco i Maggerini maremmani. Le foto di tutte le squadre della provincia

Ascolta "CHICCHE DI MAREMMA - Puntata 12 - I Canti del maggio, una tradizione intramontabile della nostra terra" su Spreaker.

GROSSETO - Siete stati in tanti ad averci inviato le foto dei maggerini che con il loro canto itinerante nella giornata di ieri, in occasione della festa del Primo maggio, hanno portato il loro gioioso augurio per l'arrivo della bella stagione in giro per la Maremma.

Questa mattina abbiamo invitato i nostri lettori ad inviarci i propri scatti. Ecco a voi la fotogallery tutta colorata della bellissima tradizione maremmana.

Se anche voi avete cantato con la vostra squadra o siete andati ad assistere ai concerti dei maggerini, inviateci foto, nome della squadra e dove si è svolta la manifestazione, e noi pubblicheremo le vostre immagini.

